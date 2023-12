Balkan-Eltern zeigen eigenes Kind wegen Böllern an

In der slowenischen Hauptstadt Ljubljana haben Eltern bei ihrem Kind eine große Menge an Feuerwerkskörpern gefunden, die es heimlich gekauft hatte. Die Eltern reagierten sofort und informierten die Polizei.

„Mit ihrem verantwortungsbewussten Verhalten haben sie definitiv ein Beispiel für das Kind gesetzt und mögliche Verletzungen verhindert“, lobte die Polizei.

In Slowenien ist der Verkauf von Feuerwerkskörpern vom 19. bis 31. Dezember erlaubt, ihre Verwendung jedoch nur vom 26. Dezember bis einschließlich 1. Januar. Die Polizei in Ljubljana legt großen Wert auf präventive Maßnahmen zur Reduzierung oder sicheren Verwendung von Feuerwerkskörpern. „Deshalb halten wir jedes Jahr in Grundschulen mehrere Vorträge zu diesem Thema“, erklärten die Beamten.

Die Polizei betonte auch die wichtige Rolle der Eltern bei der Sensibilisierung von Minderjährigen für die Gefahren von Feuerwerkskörpern. „Es ist wichtig, dass sie über dieses Thema sprechen und Kinder auf die Gefahren und Folgen der Verwendung von Feuerwerkskörpern hinweisen“, fügten sie hinzu.

Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Aufklärung und Prävention im Umgang mit Feuerwerkskörpern, insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Eltern und Behörden zusammenarbeiten, um die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten.