Knaller, Böller, Feuerwerk: Autistische Kinder und Tiere leiden zu Silvester

„Für Kinder mit Autismus und ihre Eltern sind die Feiertage im Dezember, aber auch andere Feiern, eine besonders stressige Zeit, weil überall laut gefeiert wird, Knaller und Feuerwerkskörper gezündet werden. Von Mitte Dezember bis zum ‚serbischen Neujahr‘ Mitte Jänner leben wir in einer Hölle“, sagt Mila Kaic, Mutter eines autistischen Jungen. Ihr Sohn Sever leidet außerdem an Hyperaktivität. Sie könne ihr Kind gar nicht darauf vorbereiten, dass „es jetzt laut krachen und furchteinflößend sein wird“, denn “die meisten autistischen Kinder sind hypersensibel und reagieren auf alltäglichen Lärm wie das Aufheulen eines Motors und plötzliches Licht mit Stress.”

“Es beginnt mit der Angstreaktion, dann verliert er die Fassung, beginnt, sich um die eigene Achse zu drehen, hält sich die Ohren zu, dann entsteht Aggression, die in Autoaggression umschlägt, und das bedeutet Selbstverletzung. Er fügt sich Verletzungen am Kopf zu, bis er blutet. Um ihn daran zu hindern, stellen wir uns zu ihm. In den meisten Fällen haben wir zu Silvester alle blaue Flecke und Blutergüsse, und es dauert ein paar Tage, bis sich das Kind stabilisiert hat“, sagt Mila Kaic.

Die Verwendung von Pyrotechnik, einschließlich von Feuerwerkskörpern, ist in Serbien gesetzlich geregelt und Bürger haben die Möglichkeit, unrechtmäßigen Gebrauch bei der örtlichen Polizei oder bei Aufsichtsorgangen des Innenministeriums zu melden.

FOTO: (iStock/Nenadpress)

Mila Kaic und ihr Ehemann haben eigenen Angaben zufolge in den vergangenen Jahren mehrmals die Polizei gerufen und erwartet, dass sie eingreifen bzw. das Gesetz in der Praxis vollstrecken würde, aber die Versuche blieben ohne jegliche Wirkung, weshalb sie es aufgegeben haben.

„Das Schlimmste ist, dass die anderen beiden Kinder das Leiden von Sever mitansehen müssen. Letztes Jahr hat Sever wegen der Knaller die ganze Wohnung ruiniert. Er nahm eine Suppenkelle, schlug die Wände ein, zerschmetterte den Fernseher und als er müde wurde, fing er an zu zittern. Völlig erschöpft schlief er ein, als es draußen ruhiger wurde. Er erwartet von uns, dass wir darauf Einfluss nehmen und den Lärm einstellen, er versteht nicht, dass wir völlig machtlos sind, und das ist ziemlich beängstigend. Silvester und Weihnachten sind ziemlich traurige Tage für uns“, sagt Mila Kaic für das Portal N1.

(FOTO: iStock)

Die einzige Lösung für dieses Problem, das nicht nur autistische Kinder betrifft, sondern auch Tiere, die infolge von Krach sogar einen Herzstillstand erleiden können, ist laut ihrer Meinung eine strenge Kontrolle des Verkaufs und der Verwendung von Feuerwerkskörpern bis hin zu ihrem vollständigen Verbot sowie in der Aufklärung.

„Schulkinder sollten lernen, was pyrotechnische Mittel anrichten können. Wir sollten ihnen abschreckende Bilder zeigen, offen und ehrlich darüber sprechen, welche Verletzungen möglich sind, wenn man mit Feuerwerkskörpern hantiert“, sagt Mila Kaic gegenüber N1 und appelliert an die serbische Regierung, den Import und die Verwendung von pyrotechnischen Mitteln für den Privatgebrauch zu verbieten.