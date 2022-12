„Schreckliche Stadt“ mit „unhöflichen Einwohnern“, Touristen waren am meisten in diese Stadt enttäuscht (FOTO)

Das Unternehmen Radical Storage führte eine Umfrage durch, deren Ergebnisse eindeutig zeigten, dass die amerikanische Stadt Orlando die Stadt ist, die die meisten Touristen enttäuscht hat.

In der Recherche hat das Unternehmen anhand von Bewertungen der 100 beliebtesten Touristenstädte der Welt herausgefunden, wo Touristen am häufigsten das sogenannte Paris-Syndrom erleben. Es ist ein psychologischer Zustand, in dem Touristen von allzu idealisierten Reisezielen enttäuscht sind, wenn sie sich der Realität dieses Ortes stellen.

Es stellte sich heraus, dass Orlando die am negativsten bewertete Stadt war.

Das Unternehmen hat mehr als 826.000 Bewertungen auf TripAdvisor in die Recherche einbezogen und daraus geschlossen, dass diese Stadt in Florida die größte Enttäuschung für Touristen ist.

Mehr als 9.000 Menschen haben diese Stadt bewertet, und jede fünfte Bewertung war negativ. Sie beschrieben die Erfahrung mit dieser Stadt als „schrecklich“ und bezeichneten die Bewohner als „unhöflich“. Disney World befindet sich übrigens in Orlando.

Die Liste der 10 größten enttäuschenden Städte für Touristen sieht so aus:

1. Orlando, USA

2. Jakarta, Indonesien

3. Pattaya, Thailand

4. Denpasar, Indonesien

5. Guilin, China

6. Johannesburg, Republik Südafrika

7. Da Nang, Vietnam

8. Ha Long, Vietnam

9. Schanghai, China

10. Peking, China