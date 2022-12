Pelé, die Legende: Fußball-Ikone mit 82 Jahren gestorben

Der Tod von Pelé, einer der größten Legenden des Fußballs, hat die Sportwelt erschüttert. Sein Agent Joe Fraga hat die Nachricht bestätigt, die Pelés Tochter auf Instagram veröffentlichte.



Pelé, dessen voller Name Edson Arantes do Nascimento war, galt als einer der besten Fußballer aller Zeiten und wurde zu einer der bekanntesten Sportfiguren des 20. Jahrhunderts. Er gewann drei Weltmeisterschaften und spielte von 1956 bis 1974 für Santos, bevor er zwei Jahre lang beim New York Cosmos spielte.

Er wurde im Oktober 1940 in Tres Coracoes, Brasilien, geboren und bestritt 92 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft, in denen er 77 Tore erzielte. In den letzten Monaten hatte Pelé wegen Darmkrebs im Krankenhaus verbracht und sich einer Chemotherapie unterzogen, die jedoch keine nennenswerten Erfolge zeigte.

Seit 2021 wird er wegen Darmkrebs behandelt und verbrachte den letzten Monat im Krankenhaus. Der Verlust von Pelé wird von seinen Fans auf der ganzen Welt betrauert.