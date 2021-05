Balkan-Musiklegende flirtet mit Bill Gates

Bill Gates ist nach der Scheidung der am heißesten begehrte Bachelor. Jetzt kämpfen auch die Ladies vom Balkan um seine Gunst.

Vor ein paar Tagen erreichte die Welt die Schock-Nachricht, dass das weltweit mächtigste und reichste Paar, Bill und Melinda Gates, sich scheiden lassen wird. Und das nach 27 Jahren Ehe.

Die Singles weltweit sind jetzt alle natürlich gespannt, wer als nächstes in den Genuss eines der Milliardärs-Partner kommen wird. Auch am Balkan wird spekuliert und darüber gescherzt. Jetzt hat sich auch eine alte Sängerlegende zu Wort gemeldet: Neda Ukraden, die Popsängerin, die mit ihren Ethnoklängen den Balkan verzauberte, hat Bill ein verlockendes Angebot gemacht und zwar in den Worten einer weiteren Legende. Sie zitierte niemand geringeren als den König der Volksmusik: Šaban Šaulić himself. Unter einen Instagram-Post schrieb Neda, sich auf die berühmten Textzeilen berufend: “Bile, dodji da ostarimo zajedno” (“Bill komm, lass uns zusammen alt werden”).

Instagram Neda Ukraden

Ihr Kommentar hat für zahlreiche Lacher und Amüsement gesorgt und hatte schon innerhalb weniger Stunden hunderte Likes.