Balkan-Reisebus überschlug sich: 12 Verletzte (VIDEO)

Auf der Bundesstraße Blace-Beloljin überschlug sich ein Reisebus aus Nordmazedonien, der auf dem Weg zum Kopaonik-Gebirge war.

Wie RTS berichtet, wurden insgesamt 12 Personen verletzt, eine davor schwer. Diese wurde in das umliegende Krankenhaus von Prokuplje gebracht, während die weiteren Verletzten in der lokalen Ambulanz medizinisch versorgt wurden.

Die Unfallsursache ist derzeit nicht bekannt, allerdings seien Autounfälle in diesem Streckenbereich relativ häufig. In den vergangenen Monaten wird an der Erneuerung der Bundesstraße Blace-Beloljin gearbeitet.

Das Video findet ihr auf der zweiten Seite!