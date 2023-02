Balkan-Reisebus verunglückt: Viele Verletzte und ein Toter

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A1 vor dem Knoten Brinje in Kroatien kam eine Person ums Leben und mehrere Personen wurden verletzt, als ein albanischer Kleinbus mit neun Passagieren und einem Fahrer an Bord sich überschlug.

Der Schneefall und die starken Windböen behindern derzeit den Verkehr auf zahlreichen Strecken in Kroatien, unter anderem können die Routen zur Küste und nach Dalmatien nicht befahren werden.

Laut Berichten der lokalen Medien endete die Reise des Kleinbusses aus Albanien, das in Richtung Italien unterwegs war, aufgrund der Wetterverhältnisse bereits in Kroatien. Die Umstände des Unfalls auf der schneebedeckten Fahrbahn werden noch untersucht.

„Der Unfall ereignete sich, als der Kleinbus mit albanischen Kennzeichen ins Schleudern kam. Der Kleinbus prallte mit der rechten Seite gegen die Leitschiene und überschlug sich daraufhin. zum Unfallzeitpunkt befanden sich 10 Personen im Bus. Eine Person war bereits am Unfallort tot, die anderen Personen wurden in Krankenhäuser in Karlovac und Ogulin gebracht“, sagte Maja Brozicevic, Polizeisprecherin der Polizeidirektion Lika-Senj, gegenüber den örtlichen Medien.

➤ Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Im Krankenhaus Ogulin werden vier Personen behandelt, und eine von ihnen, eine ältere Dame, befindet sich in einem kritischen Zustand und liegt auf der Intensivstation.