Balkan-Sängerin sorgt mit Chanel-Brautkleid für DEN Modemoment

Die Ankunft von Dua Lipa auf dem Red Carpet der Met Gala 2023 hat alle verblüfft. Als eine der führenden Moderatorinnen des Mode-Events hat die Sängerin das Motto „Karl Lagerfeld: A Line of Beauty“ mit ihrem Vintage-Brautkleid von Chanel perfekt verkörpert. Sie hat mehrere unvergessliche modische Momente geschaffen, die Fashion-Fans lange im Gedächtnis bleiben werden.

Dua Lipa bietet sehr viel Inspiration für zukünftige Bräute, die einen dezenten, aber dennoch atemberaubenden Look suchen.

Ihr weißes Tweed-Kleid von der Herbst/Winter 1992 Chanel Couture Collection mit schwarzen Details am Saum und in der Taille wurde bereits von Supermodels wie Claudia Schiffer getragen. Dua Lipa kombiniert das simple, jedoch äußerst elegante Kleid mit einem auffälligen Korsett-Oberteil und einer Diamanten-Halskette von Tiffany & Co. – einem Accessoire, das alle Blicke auf sich zieht. Die Kette überrascht nicht nur durch ihren großen rechteckigen Anhänger, sondern auch durch ihre Bedeutung.

Die Diamant-Kette hat besonderen Wert

Die 27-jährige Künstlerin ist die erste Person, die den neuen Legendary-Diamanten von Tiffany & Co. um ihren Hals trägt. Der weiße Diamant mit einem Gewicht von mehr als 100 Karat ist eine Hommage an das außergewöhnliche gelbe Diamantendesign von Tiffany, das bisher nur von vier Frauen getragen wurde: Aktivistin Mary Whitehouse (auf dem Ball des Juwelierunternehmens im Jahr 1957), Audrey Hepburn auf den Werbefotos für den „Breakfast at Tiffany’s Diamond“ im Jahr 1961, Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019 und Beyoncé in einer Kampagne von Tiffany & Co. im Jahr 2021.

Auf diese Weise wird Dua Lipa Teil der Entwicklung prominenter Frauen, die für ihre Arbeit und ihren besonderen Geschmack in der Mode bekannt sind.

Die Halskette ist das perfekte Accessoire für das Chanel-Vintage-Brautkleid und verleiht dem Kleid den ultimativen Feinschliff für den Abend.

Mit ihrer Anwesenheit auf der Met Gala 2023 hat Dua Lipa bewiesen, dass sie nicht nur eine talentierte Sängerin, sondern auch eine wahre Stil-Ikone ist.