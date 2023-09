Balkan-Stern sagt Adieu: Sängerin zieht sich mit 47 Jahren von der Bühne zurück

Biljana Secivanovic, die bekannte Sängerin, hat überraschend ihren Beruf gewechselt und ist nun Direktorin in der Firma ihres Ehemannes. Sie plant, sich von der öffentlichen Bühne zurückzuziehen und ihre Gesangskarriere einzuschränken.

Die 47-jährige Sängerin Biljana Secivanovic hat kürzlich eine überraschende berufliche Wende vollzogen. Statt auf der Bühne zu stehen, sitzt sie nun im Büro als Direktorin in der Firma ihres Ehemannes. Diese Entscheidung hat viele überrascht, und nun hat sie enthüllt, dass sie plant, sich von der öffentlichen Bühne zurückzuziehen.

„Ich glaube nicht wirklich, dass ich mit 83 Jahren singen werde. Es gibt immer etwas für meine Seele, meine Leute und Freunde. Du kannst dich selbst einschränken, ich werde immer singen, um das klarzustellen, aber ich werde nicht so hart arbeiten wie bisher“, betonte Biljana. Sie plant, ihre Auftritte zukünftig sorgfältiger auszuwählen und nicht mehr so intensiv wie bisher zu arbeiten.

Faul geworden

Biljana gab zu, dass sie in letzter Zeit etwas faul geworden ist, wenn es um Arbeit geht. „Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen faul geworden bin, wenn es darum geht. Ich hatte andere Verpflichtungen und Jobs, so ist es dieses Jahr von Anfang an passiert“, gestand sie. Sie verspricht jedoch, dass sie ihre Arbeitsmoral verbessern wird, sobald sie sich in ihrer neuen Rolle eingelebt hat.

Die Auswahl der Lieder hat sie ihrem Ehemann Aca überlassen. „Mein Mann hat einige Cover für mich ausgewählt, aber ich ziehe mich auch da irgendwie hin und her, und was neue Lieder betrifft, gibt es sicherlich eines, das er ausgewählt hat. Ich beschäftige mich nicht damit und möchte mich nicht damit beschäftigen“, erklärte die Sängerin.

Mit ihrem beruflichen Wechsel und der geplanten Reduzierung ihrer öffentlichen Auftritte scheint Biljana Secivanovic einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Es bleibt abzuwarten, wie sich ihre Karriere in der Zukunft entwickeln wird.