Balkan Stories: Senad Džimi Rejzović ist tot

Senad Džimi Rejzović ist tot. Der beliebte Gastwirt aus Brčko verstarb am Sonntagvormittag überraschend im 61. Lebensjahr, offenbar an Komplikationen nach einer Operation. Balkan Stories hat ihm vor einigen Monaten ein Portrait gewidmet.

Džimis Tod am Sonntag traf seine Familie und seine vielen Freunde in Brčko und der Dijaspora unvorbereitet.

Im örtlichen Spital hatte er sich einer Routineoperation wegen einer chronischen Erkrankung unterzogen. Dort soll er sich mit einem Erreger infiziert haben, an dem er innerhalb kürzester Zeit verstarb, wie Balkan Stories erfahren hat.

In Brčko führen einige von Džimis Freunden seinen Tod auf den schlechten Zustand des bosnischen Gesundheitswesens zurück. Inwiefern das zutrifft, ist aus der Ferne schwer zu beurteilen.

Tatsache ist, dass Džimi nur 60 Jahre alt wurde.

In seiner Heimatstadt war der Gastwirt seit längerem eine Legende.

Sein kleines Restaurant Ženski Most kod Džimija bot den Gästen stets frisches traditionelles bosnisches Essen zu leistbaren Preisen. An Wochenenden gab es auch Lammbraten und Livemusik.

Auf ihren Besuchen in der Heimatstadt schauten auch die örtlichen Legenden Edo Majka und Lepa Brena verlässlich in seinem Lokal vorbei. (Das Bild von Lepa Brenas Besuch zeigt freilich nicht Džimi.)

Ein Portrait Džimi und seines Lokals könnt ihr hier auf Balkan Stories finden.

In dieser Reportage für Al Jazeera Balkans bewirtet er den bekannten kroatischen Schauspieler und Journalisten Goran Milić mit einer bodenständigen Qualität. (Das Video ist ursprünglich bei argument.ba eingebettet.)

Trauer bei allen, die ihn kannten

„Heute Morgen wurde ich durch den Nebel von dem Ruf geweckt, dass Džimi uns verlassen und in eine bessere Welt gegangen sei. Ich stand sofort auf, schaute ins Leere, war ein bisschen verloren, als wäre ein Mitglied meiner Familie gestorben. Ich betrachtete mich im Spiegel und fragte mich, wie jeder, der zu Džimi kam: „Was mache ich jetzt?““. So beschreibt es Mirza Dervišević in seinem ausführlichen Nachruf auf Times.ba

Auch argument.ba bringt einen kurzen Nachruf auf den beliebten Gastwirt.

Ebenso informiert die Seite infobrčko über den Tod Džimis.

Džimis Begräbnis findet übermorgen in Brčko statt.

Džimi hinterlässt seine Frau Senada und die Töchter Lejla und Amra.

Balkan Stories, Christoph Baumgarten Christoph Baumgarten ist Journalist und Balkanreisender aus Leidenschaft. Seit 2015 verbindet er beide Leidenschaften auf seinem Blog Balkan Stories. Dort versucht er, Geschichten zu erzählen, für die es in größeren Medien meist keinen Platz gibt und stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mehr von Christoph könnt ihr unter balkanstories.net nachlesen.