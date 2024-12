Drogenrausch: 20-Jährige kratzt sich die Augen aus

In einem verstörenden und tragischen Vorfall hat eine junge Frau aus South Carolina in einem Drogenrausch ihr Augenlicht verloren. Kaylee Muthart, erst 20 Jahre alt, wird nie wieder sehen können, nachdem sie sich in einem Zustand schwerer Halluzinationen die Augen ausgerissen hat.

Vom Schulabbruch zur Sucht

Kaylee Muthart war bekannt für ihre bemerkenswerten schulischen Leistungen und gehörte der angesehenen National Honor Society an. Doch mit 17 Jahren brach sie die Schule ab, um mehr zu arbeiten und für ihre College-Ausbildung zu sparen. Diese Entscheidung führte sie jedoch in ein Umfeld, das zunehmend von Drogen geprägt war. Der Einstieg in diesen exzessiven Lebensstil führte zu schweren emotionalen und gesundheitlichen Krisen und letztlich zur Sucht.

Der verhängnisvolle Drogenrausch

Kurz bevor sie sich, auf Betreiben ihrer Mutter, zu einem Entzug entschloss, nahm sie eine große Menge Methamphetamin. Diese Dosis löste stundenlange Halluzinationen aus. In dieser Verwirrung glaubte Kaylee, es sei notwendig, sich die eigenen Augen herauszureißen. Schmerzfreie wegen der narkotisierenden Wirkung der Droge setzte sie ihre Wahnvorstellungen in die Tat um.

Grausige Entdeckung

Ein Pastor entdeckte sie, während sie ihre mittlerweile zerquetschten Augäpfel – noch immer mit dem Kopf verbunden – in den Händen hielt. Kaylee wurde rasch ins Krankenhaus gebracht, wo sie aufgrund ihres panischen und aggressiven Verhaltens von mehreren Personen ruhiggestellt werden musste. Eine Notoperation erfolgte, um die Reste ihrer Augen zu entfernen und Infektionen zu verhindern. Trotz dieser erschütternden Erfahrung bewahrt Kaylee ihren Lebensmut und sagt, sie ziehe ein Leben in Blindheit der Drogenabhängigkeit vor.