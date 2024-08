Banküberfall in Mieders: Täter auf der Flucht

Am Dienstagvormittag wurde die kleine Tiroler Gemeinde Mieders von einem dramatischen Banküberfall erschüttert. Ein maskierter und bewaffneter Mann betrat die Bankfiliale und forderte mit scharfer Handfeuerwaffe und ausländischem Akzent die Herausgabe von Bargeld. Mit einer bislang unbekannten Summe an Geld flüchtete er anschließend über angrenzende Felder in Richtung Norden.

Beschreibung des Täters

Laut Polizei handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann mit einer Größe von 1,70 bis 1,75 Metern und normaler Statur. Auffällig war seine Kleidung: eine blaue Kapuzenjacke, eine dunkelgraue Hose, eine schwarze FFP2-Maske sowie Einweghandschuhe. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Sachdienliche Hinweise können unter der Telefonnummer 059133/70-3333 dem Landeskriminalamt gemeldet werden.

Dramatische Szene und Großfahndung

Zum Zeitpunkt des Überfalls befanden sich drei Angestellte in der Bank. Glücklicherweise waren keine Kunden anwesend, so dass es zu keinem Personenaufkommen kam. Die Höhe der erbeuteten Summe ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen und weiterhin unbekannt.

Unmittelbar nach dem Überfall wurde eine großangelegte Fahndung eingeleitet. Ein Polizeihubschrauber, die Sondereinheit Cobra und zahlreiche Polizeistreifen waren beteiligt. Kontrollpunkte und Straßensperren, unter anderem auf der nahe gelegenen Brennerautobahn (A13), wurden eingerichtet, führten jedoch nicht zur Ergreifung des Täters. Am Nachmittag musste die Alarmfahndung ergebnislos eingestellt werden, die Suche nach dem Täter geht jedoch intensiv weiter.

Serie von Überfällen in Tirol

In den letzten Monaten kam es in Tirol wiederholt zu Banküberfällen, von denen einige bereits aufgeklärt und die Täter festgenommen wurden. Erst vor wenigen Tagen, am Freitag, wurde ein 68-jähriger Österreicher nach einem bewaffneten Raub im Innsbrucker Stadtteil Reichenau festgenommen. Der Verdächtige, der am 26. Juli zuschlug, wird für keine weiteren Überfälle verantwortlich gemacht.

Auch andere Banken in und um Innsbruck waren zuletzt im Visier von Kriminellen. So wurde eine Filiale am Innsbrucker Mitterweg bereits zweimal in diesem Jahr Ziel von Überfällen. Anfang Juli konnten dort zwei Tatverdächtige, ein 24-jähriger Österreicher und ein 32-jähriger Russe, festgenommen werden. Ebenso fanden im Innsbrucker olympischen Dorf sowie in Kufstein mehrere Überfälle statt.