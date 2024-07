Banküberfall in Innsbruck löst Großfahndung aus

Früh am Freitagmorgen wurde Innsbruck erneut von einem Bankraub erschüttert. Die Sparkassen-Filiale in der Reichenauer Straße, unweit der Pauluskirche, wurde zur Zielscheibe unbekannter Räuber. Die Tat, die kurz nach 8 Uhr verübt wurde, löste eine großangelegte Suche aus, bei der sowohl am Boden als auch in der Luft intensiv nach den Tätern gefahndet wird.

Großfahndung in und um Innsbruck

Die Operation zur Ergreifung der Täter hat die gesamte Stadt und ihre Umgebung in Atem gehalten. Die sichtbare Präsenz des Polizeihubschraubers Libelle, der tief über den östlichen Stadtteilen kreiste, führte zu Spekulationen und Besorgnis unter den Bürgern. Die Polizei hat bestätigt, dass diese Maßnahmen Teil der Fahndung nach den Bankräubern sind. Darüber hinaus wurden auch außerhalb der Stadtgrenzen, sowohl im Oberland als auch im Unterland, Suchaktionen initiiert.

Details zum Überfall noch spärlich

Während der genaue Ablauf der Tat noch rekonstruiert wird, stehen Informationen über die Anzahl der Täter, deren Identität oder mögliche Verletzte noch aus. Die Polizei hält sich mit detaillierten Aussagen zurück, da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind.

Rückblende auf frühere Vorfälle

Das Verbrechen erinnert an einen Vorfall Anfang Juli, als ebenfalls in Innsbruck eine Bankfiliale, diesmal die BTV am Mitterweg, überfallen wurde. In der Folge konnte die Polizei zwei Verdächtige fassen, die aktuell auch für einen weiteren Überfall auf dieselbe Bank im April unter Verdacht stehen.

Die Bevölkerung wird um Hinweise gebeten und gleichzeitig zur Vorsicht aufgerufen. Weitere Entwicklungen werden von den Behörden und Medien aufmerksam verfolgt.