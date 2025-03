Barcelona kämpft sich als erstes Team ins Viertelfinale

Ein dramatischer Abend im Olympiastadion: Der FC Barcelona triumphiert im Achtelfinale mit einer Glanzleistung. Doch ein tragischer Verlust überschattet den Sieg.

In einem packenden Achtelfinalspiel der Champions League triumphierte der FC Barcelona mit 3:1 über Benfica Lissabon und sicherte sich somit das begehrte Ticket für das Viertelfinale. Überschattet wurde die Partie durch den unerwarteten Tod von Teamarzt Carles Miñarro Garcia, was dem Spiel eine besondere emotionale Tiefe verlieh. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick, die im Olympiastadion von herausragenden Leistungen seitens Raphinha und dem jungen Talent Lamine Yamal profitierte, bescherte den Fans einen unvergesslichen Fußballabend.

⇢ Schock im Camp Nou: Barcas Spiel wegen Todesfall verschoben



Raphinha erwies sich als spielentscheidender Faktor, indem er in der 11. und 42. Minute traf und damit seine Trefferquote in der laufenden Champions-League-Saison auf beeindruckende elf Tore steigerte. Auch Lamine Yamal brillierte und erzielte in der 27. Minute einen weiteren Treffer für die Katalanen. Der zwischenzeitliche Ausgleich durch Nicolás Otamendi in der 13. Minute, der von einer unfreiwilligen Vorlage Robert Lewandowskis profitierte, konnte Benfica letztlich nicht helfen, dem Druck Barcelonas standzuhalten. Bereits im Hinspiel hatte Benfica mit 0:1 verloren, sodass die Hoffnung auf ein Weiterkommen endgültig zunichte gemacht wurde.

Emotionale Gedenkminute

Vor dem Anpfiff stand das Stadion still, um mit einer Schweigeminute dem verstorbenen Teamarzt zu gedenken, wobei das katalanische Volkslied „El cant dels ocells“ in Moll die emotionale Stimmung untermalte. Der Applaus, der mit dem letzten Ton einsetzte, leitete in einen Abend voller Fußballgenuss über. Nach dem Schlusspfiff feierten die Fans den Erfolg, der den Traum vom Triple für die Mannschaft weiterträgt.

Ein potenzielles Wiedersehen mit Borussia Dortmund im Viertelfinale steht bevor, sollte der deutsche Klub im Rückspiel gegen OSC Lille siegen. Bereits in der Vorrunde konnte Barcelona mit 3:2 in Dortmund gewinnen, was die Vorfreude auf ein spannendes erneutes Aufeinandertreffen schürt.

⇢ CL Achtelfinale der Giganten: Bayern VS Leverkusen, PSG VS Liverpool