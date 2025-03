Champions League: Bayerns Sieg ebnet Weg zu „Finale dahoam“

Ein packender Schlagabtausch in der Champions League! Mit einem 2:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen stürmt der FC Bayern ins Viertelfinale.

Mit einem eindrucksvollen 2:0-Triumph über Bayer Leverkusen hat der FC Bayern München seine Ambitionen in der Champions League unterstrichen und den Einzug ins Viertelfinale perfekt gemacht. Die Partie nahm in der 52. Minute an Fahrt auf, als Harry Kane, nach einem präzisen Zuspiel von Joshua Kimmich, das erlösende Führungstor erzielte. Später, in der 71. Minute, sorgte Alphonso Davies mit einem weiteren Treffer für die endgültige Entscheidung.

Vorfreude auf Inter Mailand

Die Vorfreude auf das anstehende Viertelfinalduell gegen Inter Mailand wächst, nachdem die Italiener sich in einem spannenden Aufeinandertreffen gegen Feyenoord Rotterdam durchgesetzt haben. Trotz des Sieges mussten beide Mannschaften mit verletzungsbedingten Rückschlägen umgehen.

Bayer Leverkusens Verteidiger Mario Hermoso musste bereits in der 38. Minute das Spielfeld aufgrund einer Schulterverletzung verlassen, während auf Seiten der Bayern Kingsley Coman in der 58. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt wurde.

Ein schmerzhafter Verlust für Bayer Leverkusen war das Fehlen von Spielmacher Florian Wirtz, dessen Präsenz aufgrund einer Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk, zugezogen im Ligaspiel gegen Bremen, schmerzlich vermisst wurde. Diese Ausfälle bedeuteten, dass das erhoffte Fußballwunder ausblieb. Trainer Xabi Alonso musste sich der taktischen Überlegenheit von Vincent Kompany beugen.

Nach einem souveränen 3:0-Erfolg im Hinspiel endete das Duell mit einem klaren Gesamtergebnis von 5:0 zugunsten der Bayern, die damit einen bedeutenden Schritt in Richtung „Finale dahoam“ am 31. Mai 2025 machten.

