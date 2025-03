Dramatische K.o.-Runden: Inter und Barça setzen Ausrufezeichen!

Inter Mailand triumphiert in einem packenden Duell, während Barcelona mit einem emotionalen Sieg beeindruckt.

Inter Mailand und der FC Barcelona haben in den K.o.-Runden der Champions League eindrucksvoll ihre Stärke demonstriert. Inter zeigte seine Klasse in einem packenden Duell gegen Feyenoord Rotterdam, während Barcelona mit einem emotionalen Sieg gegen Benfica Lissabon auf sich aufmerksam machte. Beide Teams haben damit ein klares Signal an ihre kommenden Gegner gesendet.

Inter Mailand, der italienische Meister, trat gegen Feyenoord Rotterdam an, das für seine Erfolge gegen den FC Bayern bekannt ist. Nach einem 2:0-Erfolg in den Niederlanden gelang Inter ein weiterer Sieg, diesmal mit 2:1 (1:1). Marcus Thuram brachte die Mailänder früh in Führung, unterstützt von einer soliden Defensive um Yann Sommer und Benjamin Pavard. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs durch einen von Jakub Moder verwandelten Elfmeter, den er nach einem Foul von Hakan Calhanoglu herausholte, sicherte Calhanoglu den Sieg mit einem weiteren Strafstoß in der 52. Minute. Die Partie war zudem von einem kontroversen Moment geprägt, als ein weiterer Elfmeter für Inter zurückgenommen wurde und Marcus Thuram eine Gelbe Karte für eine Schwalbe erhielt.

Emotionale Siege

Parallel dazu spielte der FC Barcelona gegen Benfica Lissabon, ein Spiel, das nicht nur sportlich, sondern auch emotional bedeutend war. Nach einem 1:0-Sieg im Hinspiel in Portugal gelang dem Team von Hansi Flick ein 3:1-Erfolg vor heimischem Publikum. Raphinha glänzte mit zwei Treffern, während der junge Yamal ebenfalls ins Netz traf und so Barcelonas Ambitionen auf das Triple untermauerte. Die Partie war von einer besonderen Atmosphäre geprägt, da sie kurz nach dem Tod des Teamarztes Carles Miñarro Garcia stattfand. Eine bewegende Gedenkminute, untermalt vom katalanischen Volkslied „El cant dels ocells“, ehrte den Verstorbenen.

Mit dem Sieg haben sich beide Teams für die kommenden Herausforderungen in Stellung gebracht. Inter wird auf den FC Bayern treffen, während Barcelona sich auf ein mögliches Duell mit Borussia Dortmund vorbereitet.

