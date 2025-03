Mädchen in illegalem Asylheim vergewaltigt

Zwei Männer stehen in Wien vor Gericht: Sie sollen minderjährige Mädchen in ein Abrissgebäude gelockt, betäubt und brutal misshandelt haben.

Die Staatsanwaltschaft in Wien hat gegen zwei algerische Staatsbürger Anklage erhoben, die beschuldigt werden, zwei minderjährige Mädchen in ein Abrissgebäude gelockt, mit Drogen betäubt und die ältere der beiden brutal vergewaltigt zu haben. Den Angeklagten drohen in dem bevorstehenden Prozess bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Die Ereignisse nahmen am vergangenen Nationalfeiertag ihren Anfang, als die beiden Männer die 14 und 15 Jahre alten Mädchen mit dem Versprechen einer Party in ein Taxi lockten. „Kommt, wir nehmen euch auf eine Party mit“, sollen sie gesagt haben. Dies führte die Mädchen in einen leer stehenden Bürokomplex im 20. Bezirk, der als illegale Asylunterkunft und Drogenversteck diente.

Laut der Anklageschrift wurden die Mädchen dort unter Todesdrohungen gezwungen, Ecstasy-Tabletten einzunehmen, was durch spätere Bluttests bestätigt wurde. Der 31-jährige Hauptverdächtige wird beschuldigt, die 15-Jährige vergewaltigt zu haben, während er ihr drohte, sie zu töten, falls sie nicht kooperiere. Ihre Verletzungen, darunter Würgemale und Hämatome, belegen die Gewaltanwendung.

Die 14-Jährige, die Zeugin der Vergewaltigung wurde, rief den Polizeinotruf und berichtete, dass sie und ihre Freundin auf einer Party vergewaltigt würden. Der Hauptangeklagte soll auch sie mit einer Pistolenattrappe bedroht und so heftig angegriffen haben, dass sie eine Rippenprellung erlitt. Der 24-jährige Mitangeklagte wird beschuldigt, ebenfalls zur Vergewaltigung beigetragen zu haben.

Flucht und Prozessbeginn

Erst am Nachmittag gelang den schwer traumatisierten Mädchen die Flucht, woraufhin sie die Polizei alarmierten. Trotz der erdrückenden Beweise, einschließlich DNA-Spuren, bestreiten die Angeklagten die Vorwürfe. Der 31-Jährige behauptet, keinen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, während der 24-Jährige angibt, geschlafen zu haben.

Der Prozess gegen die beiden Männer wird am Mittwoch im Wiener Landesgericht beginnen.