USA und Ukraine einigen sich auf sofortige Waffenruhe

Ein diplomatischer Coup: Die USA und die Ukraine setzen ihre militärische Zusammenarbeit fort. Ein Waffenruhe-Vorschlag steht im Raum, während Moskau Gesprächsbereitschaft zeigt.

In einem bemerkenswerten diplomatischen Vorstoß haben die USA und die Ukraine beschlossen, die militärische Unterstützung für die Ukraine unverzüglich wiederaufzunehmen. Diese Entscheidung wurde nach intensiven Verhandlungen in Saudi-Arabien getroffen und in einer gemeinsamen Erklärung beider Länder bekannt gegeben. Die Erklärung betont auch, dass die USA bereit sind, erneut Geheimdienstinformationen an die Ukraine weiterzuleiten, um das Land im Konflikt mit Russland zu unterstützen.

Waffenruhe und Rohstoff-Abkommen

Zusätzlich hat die Ukraine einen US-Vorschlag akzeptiert, der eine 30-tägige Waffenruhe mit Russland vorsieht. Damit dieser Vorschlag umgesetzt werden kann, bedarf es jedoch der Zustimmung Russlands. Ein weiteres zentrales Thema der Gespräche war die rasche Realisierung eines Rohstoff-Abkommens, das ebenfalls angestrebt wird.

Moskau signalisiert derweil Offenheit für Gespräche mit den USA in den kommenden Tagen. Nach den Verhandlungen in Saudi-Arabien demonstrierten die USA und die Ukraine Einigkeit in ihrem weiteren Vorgehen.