Erneute Messerattacke in Favoriten: Streit eskaliert

Eine Messerattacke erschüttert den Wiener Stadtteil Favoriten. Ein 27-Jähriger wird verletzt, während der Täter weiterhin flüchtig ist.

Am Dienstag ereignete sich am Wielandplatz im Wiener Stadtteil Favoriten eine Messerattacke, die um 14.00 Uhr stattfand. Der Vorfall ereignete sich in der „Waffenverbotszone Favoriten“. Bei diesem Angriff wurde ein 27-jähriger Mann in die Niere gestochen, wobei die Verletzung glücklicherweise nicht lebensbedrohlich war.

Ein 31-jähriger Bekannter des Opfers versuchte, in das Geschehen einzugreifen, wobei er sich leichte Verletzungen am Unterarm zuzog und mit Pfefferspray attackiert wurde. Beide Männer mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei informierte über die Verletzungen und den Einsatz von Pfefferspray.

Hintergründe der Tat

Der mutmaßliche Täter, der derzeit von der Polizei gesucht wird, soll ebenfalls syrischer Abstammung sein. Einer der Verletzten berichtete, dass „Meinungsverschiedenheiten aufgrund früherer Probleme“ der Grund für die Auseinandersetzung waren. Diese Informationen wurden von der Polizeisprecherin Anna Gutt bereitgestellt.

Der Vorfall führte im Wielandpark zu einer blutigen Konfrontation.