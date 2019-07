Belgrad: Mann löst Bombenalarm aus, um Date mit Stewardess zu bekommen

Teile diesen Beitrag:







Kuriose Geschichte vom Belgrader Flughafen: Ein 65-Jähriger löste einen Bombenalarm aus, um ein Treffen mit einer Stewardess zu erzwingen.

Der Serbe Z.N. hatte am letzten Mittwoch versucht, die Stewardess in ihrem Hotel zu treffen, was aber nicht erfolgreich war. Als sie auf dem Weg zum Flughafen „Nikola Tesla“ war, habe er den Flughafen angerufen und eine Bombendrohung ausgesprochen. Somit wollte er die Frau in der Stadt behalten.

Nach dem Alarm wurden die 130 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder des Lufthansa-Fluges in Sicherheit gebracht. Sie mussten mehrere Stunden ausharren, bis die Spezialkräfte die Maschine durchsucht haben.

Wie „Pink.rs“ schreibt, habe N. den Anruf aus der Wohnung eines Bekannten getätigt. In der serbischen Hauptstadt hat er einige Tage zuvor zwei Stewardessen kennengelernt und sie zum Abendessen eingeladen. Dieses sollen sie jedoch dankend abgelehnt haben abgelehnt haben.