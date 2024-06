Beliebte Bäckereikette schließt ihre Filialen!

Inmitten finanzieller Wirren hat die Zagler Brot GmbH, ansässig in Neukirchen an der Enknach, beim Landesgericht Ried im Innkreis offiziell einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung eingereicht. Dies wurde von Stefan Weber von Creditreform bestätigt. Von dieser Situation sind 178 Gläubiger und 66 Arbeitnehmer unmittelbar betroffen.

Die Bäckereikette, die seit ihrer Gründung im Jahr 2011 besteht und Standorte in Altheim, Bürmoos, Handenberg, Braunau sowie Mattighofen unterhält, sieht sich mit Herausforderungen konfrontiert. Vor allem die gestiegenen Personalkosten und eine hinter den Erwartungen zurückbleibende Geschäftsentwicklung, angetrieben durch ein verändertes Verbraucherverhalten, werden als Hauptursachen für die finanzielle Schieflage genannt.

Sanierungsplan & Auswirkungen

Mit Verbindlichkeiten in Höhe von 1,77 Millionen Euro hat das Unternehmen den betroffenen Gläubigern eine Rückzahlungsquote von 30 Prozent innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren in Aussicht gestellt. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, sollen umfangreiche Spar- und Umstrukturierungsmaßnahmen eingeleitet werden. Dazu gehört unter anderem eine Überarbeitung des Produktangebots, eine Reorganisation der Filialen mit einer zentralen Produktion am Firmensitz sowie die Schließung der Standorte in Bürmoos und Handenberg. Durch diese Maßnahmen soll es gelingen, etwa 60 Arbeitsplätze zu erhalten.

Prüfung der Unternehmensfortführung

Der für die Sanierung zuständige Verwalter wird nun prüfen müssen, ob eine Fortführung des Unternehmens ohne weitere Verluste für die Gläubiger realistisch ist. Hierzu äußerte sich Petra Wögerbauer vom KSV 1870. Trotz eines Bilanzverlusts von 140.000 Euro im Jahr 2022 und einem negativen Eigenkapital von 66.500 Euro sieht die Unternehmensführung aufgrund einer positiven Fortführungsprognose keine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts. Die Verbindlichkeiten wurden zuletzt mit 1,37 Millionen Euro beziffert, während die Sachanlagen einen Wert von 2,767 Millionen Euro aufwiesen.

Die Zagler Brot GmbH und ihre Mitarbeiter stellen sich entschlossen den Herausforderungen der finanziellen Krise, mit dem Ziel, einen erheblichen Teil der Arbeitsplätze zu sichern und den Betrieb nachhaltig fortzuführen.