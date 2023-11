Beten für Familie: Kroatischer Betrüger ergaunert 132.000 Euro!

Ein 52-jähriger Kroate, der sich als spirituell begabter Seher ausgab, steht unter Betrugsverdacht. Er soll den emotionalen Zustand eines 48-Jährigen ausgenutzt und über einen längeren Zeitraum 132.000 Euro von ihm erbeutet haben.

Die Polizeistation Metkovic hat nach Abschluss der kriminaltechnischen Untersuchung einen 52-jährigen kroatischen Staatsbürger wegen Betrugsverdachts ermittelt. Der Verdächtige gab sich als ein natürlich begabter Seher mit spirituellen Kräften aus und nutzte den emotionalen Zustand eines 48-Jährigen aus, um über einen längeren Zeitraum durch Betrug 132.000 Euro von ihm zu erbeuten.

„Die kriminaltechnische Untersuchung hat ergeben, dass der Verdächtige das Opfer davon überzeugt hat, dass er für ihn und seine Familie beten wird, was letztendlich zu einer Verbesserung seiner schwierigen Lebenssituation führen wird. Aber im Gegenzug hat er Geld verlangt, angefangen mit kleinen Beträgen, die im Laufe der Zeit immer größer wurden“, teilte die Polizei mit.

Der kulturelle Kontext spielt in diesem Fall eine wichtige Rolle. In Kroatien gibt es eine starke spirituelle Tradition, die in einigen Fällen ausgenutzt werden kann. Es ist wichtig, wachsam zu sein und sich vor potenziellen Betrügern zu schützen, die sich als spirituell begabte Seher ausgeben.

Dieser Fall ist nicht der erste seiner Art. Es gab in der Vergangenheit ähnliche Fälle, in denen Betrüger die spirituelle Überzeugung und den emotionalen Zustand ihrer Opfer ausgenutzt haben. Die Polizei empfiehlt daher, bei solchen Angeboten besonders vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall immer Rücksprache mit vertrauenswürdigen Personen oder Behörden zu halten.

Aufgrund des Verdachts, eine Straftat begangen zu haben, wurde der Verdächtige der zuständigen Staatsanwaltschaft in Metkovic angezeigt. Die Ermittlungen dauern an.