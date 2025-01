Betretungsverbot: 94-Jähriger attackierte Ehefrau

Pörtschach am Wörthersee wurde Schauplatz eines beunruhigenden Vorfalls: Ein 94-jähriger Mann griff seine 67-jährige Ehefrau mit einem Gehstock an und verletzte sie am rechten Auge.

Polizeiliche Interventionen nach Gewaltvorkommen

Der Vorfall ereignete sich am bereits am 21. Januar, doch die Polizei informierte die Öffentlichkeit erst kürzlich über das Geschehen. Am 28. Januar wurde die Polizei Pörtschach auf die gefährliche Situation aufmerksam, nachdem eine Anzeige über eine mögliche weitere Bedrohung gegen die Frau einging. Infolge der Ermittlungen wurden beide Eheleute getrennt voneinander befragt.

Der Polizei war bereits bekannt, dass es in der Vergangenheit mehrfach zu körperlichen Übergriffen durch den 94-Jährigen auf seine Frau gekommen war. Angesichts dieser Vorgeschichte und der angespannten häuslichen Situation entschied die Polizei, gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot zu erlassen. Zusätzlich verhängte sie ein vorläufiges Waffenverbot.

Die Ermittlungen zu diesem Fall dauern an. Den Angreifer erwartet eine Anklage wegen häuslicher Gewalt.