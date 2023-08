Billa, Penny & Co. stoppen sofort Verkauf von diesen Produkten

REWE informiert alle Kunden über einen Produktrückruf.

Der Lieferant Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH ruft aus Gründen des Verbraucherschutzes mehrere Produkte zurück.

Nachdem in einigen Packungen und der Rohware MSC Thunfisch kleine spitze Grätenstücke gefunden wurden, kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden, dass weitere Packungen betroffen sein könnten. Um ein Risiko auszuschließen, wird vom Verzehr folgender Produkte abgeraten:

BILLA Thunfisch Sandwich mit Freilandeiern 170g (V-EAN/GTIN: 9002233029569, alle MHD)

BILLA Thunfisch Sandwich mit Oliven & Rucola 170g (V-EAN/GTIN: 9010437005944, alle MHD)

BILLA Protein Thunfisch mit Wrap mit Avocado 180g (V-EAN/GTIN: 9010437023481, alle MHD)

BILLA Wrap Mix Thunfisch Huhn Feta 285g (V-EAN/GTIN: 9002233061750, alle MHD)

BILLA Sandwich Mix Liptauer Thunfisch- & Eieraufstrich 220g (V-EAN/GTIN: 9002233063075, alle MHD)

CLEVER Wrap Thunfisch 170g (V-EAN/GTIN: 9010437026130, alle MHD)

Geld zurück – ohne Kassenbon

Aus Sicherheitsgründen wurde der gesamte Warenbestand des Produktes aus dem Verkauf genommen.

– Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werde.

– Bei Rückfragen wendet euch an die Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH per Mail an office@wojnar.at

Der Lieferant Wojnar‘s Wiener Leckerbissen Delikatessenerzeugung GmbH bedauert den Vorfall und entschuldigt sich bei allen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.