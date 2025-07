Binnen zwei Stunden: Kroatien-Wachmann überführt Pädophilen-Duo

Sicherheitsmitarbeiter in Kroatien wird zum Helden: Innerhalb weniger Stunden überführt er zwei Urlauber, die in einem Feriencamp Kinder heimlich filmten.

In einem Touristencamp nahe Rovinj, einer Stadt in Kroatien, wurden am Wochenende zwei Urlauber festgenommen, die heimlich nackte Kinder gefilmt haben sollen. Wie die istrische Polizei am Montag bekannt gab, handelt es sich um einen 56-jährigen Russen und einen 52-jährigen Deutschen.

Ein aufmerksamer Sicherheitsmitarbeiter der Ferienanlage bemerkte am Samstag gegen 12:45 Uhr den russischen Staatsbürger, der mit seinem Handy versteckt Aufnahmen von unbekleideten Kindern machte. Der Sicherheitsmann hielt den Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Zweiter Vorfall

Nur knapp zwei Stunden später, gegen 14:40 Uhr, ertappte derselbe Mitarbeiter im gleichen Camp auch den deutschen Urlauber bei einer identischen Tat und alarmierte erneut die Polizei.

Die Ermittler durchsuchten daraufhin mit richterlicher Genehmigung die Unterkünfte beider Männer sowie deren Handys und Speicherkarten. Dabei stießen sie auf belastendes Material. Beide Verdächtige wurden am Sonntagnachmittag wegen des Verdachts auf Kinderpornografie in die Gewahrsamseinheit der istrischen Polizei überstellt.

Beide wurden formell angezeigt.

Sicherheitshinweise für Eltern

Die kroatische Polizei hat wiederholt Hinweise für Eltern veröffentlicht, um Kinder vor solchen Übergriffen zu schützen. Experten empfehlen dringend, den Intimbereich von Kindern am Strand stets zu bedecken und bei verdächtigem Verhalten sofort das Sicherheitspersonal oder direkt die Polizei zu informieren.

Besondere Vorsicht ist geboten, da Täter häufig mit versteckten Kameras in Alltagsgegenständen wie Sonnenbrillen oder Kugelschreibern operieren. In der aktuellen Tourismussaison wurden bereits mehrere ausländische Staatsbürger in kroatischen Urlaubsorten festgenommen, nachdem sie beim heimlichen Filmen von Kindern entdeckt wurden – meist durch aufmerksame Sicherheitsmitarbeiter oder andere Urlaubsgäste.

📍 Ort des Geschehens