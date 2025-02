Bis zu 16 Grad: Der Frühling kommt nach Österreich!

Ein sonniger Freitag im Westen Österreichs, während Wolken den Rest des Landes bedecken. Doch im Tagesverlauf erobert die Sonne mehr Raum.

Am Freitag zeigt sich der Westen und Südwesten Österreichs von seiner sonnigen Seite, während der Rest des Landes zunächst unter dichten Wolken liegt, die jedoch keinen Regen bringen. Im Verlauf des Tages erobert die Sonne mehr Raum. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, im Osten kann er gelegentlich stärker auffrischen. Die Temperaturen starten morgens zwischen minus neun und plus zwei Grad und steigen am Nachmittag auf null bis plus acht Grad an. Im Westen sind sogar Höchstwerte von bis zu 16 Grad möglich.

Sonniges Wochenende

Das Wochenende verspricht sonnige Bedingungen. Am Samstag ziehen nur leichte, unbedeutende Wolken vorbei. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, im Osten zeitweise kräftiger. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen minus neun und plus drei Grad, während sie am Nachmittag zwischen ein und zehn Grad steigen. Der Westen bleibt mit bis zu 15 Grad der wärmste Landesteil.

Am Sonntag bringt der Westen dichtere Wolkenfelder, die den Sonnenschein dämpfen. Dennoch bleibt es in der ersten Tageshälfte im Osten und Süden am sonnigsten. Gelegentlich können unbedeutende Nieseltropfen oder Schneeflocken fallen, wobei die Schneefallgrenze zwischen 1.700 und 2.100 Metern liegt. Der Wind weht schwach aus verschiedenen Richtungen. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen minus sieben und plus vier Grad, tagsüber erreichen sie plus drei bis plus 13 Grad, wobei Vorarlberg und Tirol die höchsten Werte aufweisen.

Wetterumschwung ab Montag

Am Montag beginnen die dichten Wolkenfelder des Morgens im Laufe des Tages aufzubrechen. Besonders im Osten kann es zeitweise wolkenlos werden. Am Nachmittag ziehen aus dem Nordwesten neue Wolken auf, verursacht durch eine Störungszone. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen minus vier und plus vier Grad, während sie tagsüber auf plus fünf bis plus 14 Grad ansteigen, wobei der Westen erneut die höchsten Temperaturen verzeichnet.

Der Dienstag bringt leichten Regen in vielen Teilen Österreichs, mit einer Schneefallgrenze von 1.400 bis 2.100 Metern. Im Tagesverlauf lassen die Niederschläge nach und es bleibt zeitweise trocken, obwohl dichte Wolkenfelder bestehen bleiben. Die Sonne zeigt sich nur sporadisch. Am Nachmittag setzt von Westen nach Osten erneut verbreitet Niederschlag ein. Entlang des Alpenhauptkammes bis in den Wienerwald hinein weht der Wind mäßig bis lebhaft aus südlichen Richtungen, während er sonst schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen bläst. Die Temperaturen am Morgen liegen zwischen minus drei und plus sechs Grad, tagsüber erreichen sie plus fünf bis plus 14 Grad.