Bis zu 30 Grad? Im Oktober droht die nächste Hitzewelle

Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net warnt vor deutlich zu warmen Temperaturen im bevorstehenden Oktober. Seine Vorhersagen deuten auf einen möglicherweise rekordverdächtigen Monat hin, der statt herbstlicher Kühle sommerliche Hitze bringen könnte.

Österreich: Betrachtet man die prognostizierten Temperaturen, ist es nicht ausgeschlossen, dass lokal sogar die 30-Grad-Grenze überschritten wird. Diese Temperaturen, die gewöhnlich im Hochsommer verzeichnet werden, könnten somit auch im Oktober erreicht werden. Jung weist darauf hin, dass solche extremen Wetterlagen aufgrund des Klimawandels zwar selten, aber nicht unmöglich sind.

Der Meteorologe betont: „Dieser Oktober könnte einer der wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen werden.“ Die Daten lassen darauf schließen, dass der Oktober 2024 im Durchschnitt ein bis zwei Grad wärmer als üblich sein wird. Auch der September könnte trotz vereinzelter Regenschauer wärmer als im Durchschnitt verlaufen.

Lang anhaltende Wärme

Laut Jung könnten die ungewöhnlich warmen Temperaturen bis weit in den Oktober hinein anhalten. „Wir könnten tatsächlich bis Mitte Oktober immer wieder Sommertage erleben“, erklärt er. Erst gegen Ende des Monats soll es dann wirklich etwas herbstlicher werden.

Angesichts dieser Wetterprognosen empfiehlt Jung, die Regenjacke vorerst im Schrank zu lassen und die Sonnenbrille griffbereit zu halten. Jedoch gibt es wenig Grund zur uneingeschränkten Freude, da die Folgen der Herbsthitze erhebliche Auswirkungen auf die Natur und die Landwirtschaft haben können.