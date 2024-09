Die Erde bekommt für 57 Tage einen zweiten Mond

In den letzten Wochen bot der Nachthimmel zahlreiche faszinierende Schauspiele. Besonders der Supermond leuchtete hell am Firmament und zog viele Blicke auf sich. Doch auch die Perseiden und das Auftauchen von Polarlichtern sorgten für beeindruckende Schlagzeilen. Jetzt steht ein weiteres Naturphänomen bevor: Ein zweiter Mond wird für kurze Zeit die Erde umrunden.

Ab dem 29. September wird der Asteroid 2024 PT5 unseren Planeten für 57 Tage begleiten. Bei diesem „Mini-Mond“ handelt es sich um einen Himmelskörper, der durch die Schwerkraft der Erde eingefangen wird. Der Asteroid wird dann bis zum 25. November in einer hufeisenförmigen Umlaufbahn um die Erde kreisen, bevor er sich wieder löst und in den Arjuna-Asteroidengürtel nahe der Sonne zurückfliegt.

Wiederkehrende Gäste

Diese Mini-Monde bewegen sich in einer maximalen Entfernung von etwa 4,5 Millionen Kilometern zur Erde. Interessanterweise kehren einige nach einer gewissen Zeit zurück. Der Asteroid 2024 PT5 wird voraussichtlich im Jahr 2055 erneut in die Nähe der Erde gelangen.

In Anbetracht der jüngsten astronomischen Ereignisse bleibt abzuwarten, welche faszinierenden Schauspiele der Himmel künftig noch bieten wird. Der Mini-Mond im Herbst ist jedoch sicherlich eines der aufregendsten Erlebnisse in diesem Jahr.

Obwohl das Ereignis spektakulär klingt, wird es für das bloße Auge unsichtbar bleiben. Der Asteroid 2024 PT5 misst lediglich zehn Meter im Durchmesser und ist damit viel zu klein, um ohne Hilfsmittel beobachtet werden zu können. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass ein Mini-Mond die Erde besucht. In der Vergangenheit haben solche Himmelskörper unsere Nähe schon mehrmals passiert – manchmal nur für wenige Tage, in anderen Fällen bis zu einem Jahr.