Bis zu 35 Grad: Mega-Hitzewelle geht in die nächste Runde

Die hochsommerliche Hitze wird Österreich auch in der kommenden Woche fest im Griff haben. Geosphere Austria prognostiziert jedoch, dass es im Bergland zunehmend zu Gewittern kommen könnte.

Zu Beginn der Woche, am Montag, dominiert bis zum frühen Nachmittag die Sonne. In den Nachmittagsstunden bilden sich zunehmend Quellwolken, und vor allem im Bergland muss dann mit vereinzelten Gewittern gerechnet werden. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordost bis Süd. Die Tagestemperaturen liegen am Morgen bei 12 bis 21 Grad und klettern am Nachmittag auf heiße 28 bis 35 Grad.

Der Dienstag beginnt in den Regionen im Nordosten und Osten des Landes teilweise mit Restbewölkung sowie lokalen Gewittern oder Regenschauern. Im restlichen Österreich bleibt es vorerst sonnig, bevor sich am Nachmittag Quellwolken bilden. Diese bringen vor allem im Bergland erneut Gewitter mit der Gefahr von Starkregen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis West. Die Temperaturen bewegen sich morgens zwischen 13 und 23 Grad und steigen am Nachmittag auf 28 bis 35 Grad.

Der Mittwoch startet in ganz Österreich sonnig. Ab Mittag werden die Quellwolken, insbesondere im Bergland, größer, und die Gewittergefahr nimmt zu. In den Niederungen entlang der Donau sowie im Osten und Südosten ist die Gewittergefahr geringer, jedoch sind lokale Gewitterentwicklungen nicht ausgeschlossen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost bis Südwest. Die Temperaturen liegen am Morgen zwischen 14 und 22 Grad und erreichen am Nachmittag 28 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Osten.

Sonne und Gewitterneigung im Bergland

Am Donnerstag löst sich die anfängliche Restbewölkung oder die Nebelfelder auf, und sonniges Wetter setzt sich durch. Über dem Bergland und den Hügeln steigen tagsüber jedoch wieder mächtige Quellwolken auf, was die Schauer- und Gewitterneigung erhöht. Im Flachland bleibt es voraussichtlich sonnig. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest begleitet die Temperaturen, die von 13 bis 22 Grad am Morgen auf bis zu 26 bis 34 Grad am Nachmittag ansteigen, erneut mit den höchsten Werten im Osten.

Zum Wochenausklang am Freitag überwiegt in den meisten Teilen Österreichs sonniges Wetter. Am Himmel ziehen nur einige hohe Schleierwolken vorbei. Über den Bergen können sich am Nachmittag mächtige Quellwolken bilden, die lokale Wärmegewitter mit sich bringen könnten. Der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 15 und 23 Grad und erreichen Höchstwerte zwischen 26 und 34 Grad.