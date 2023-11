Black Friday: Hier könnt ihr bis zu 75 Prozent sparen!

Der Black Friday 2023 lockt mit einer Vielzahl von Angeboten in den Bereichen Elektronik, Mode und Kosmetik, bei denen Einsparungen von bis zu 75 Prozent möglich sind. Doch wie findet man sich am besten in diesem Dschungel aus Angeboten und Aktionen zurecht?

Die Dauer der Black Friday-Rabatte variiert je nach Händler. Einige bieten nur 24 Stunden lang besondere Aktionen an, andere dehnen den Black Friday zu einer ganzen Black Week aus oder schließen sogar noch einen Cyber Monday an. Es empfiehlt sich also, sich vorab über den konkreten Aktionszeitraum Ihrer bevorzugten Online-Shops zu informieren.

Die 5 besten Mode-Deals

Schal: Gestrickter Schal mit Zickzack-Muster von Missoni, um 275 Euro (statt 550 Euro), über Mytheresa

Leichter Daunenparka: Parka mit Daunenfüllung von Nike, um 175 Euro (statt 350 Euro), über Nike

Sonnenbrille: Cat-Eye-Sonnebrille von Prada, um 185 Euro (statt 370 Euro), über Mytheresa

Handtasche aus Leder: Schultertasche aus Veloursleder in Navy von Victoria Beckham, um 495 Euro (statt 990 Euro), über Mytheresa

Steppweste: Weste in Olivgrün, um 18 Euro (statt 38 Euro), über Bonprix

Die 5 größten Elektronik-Schnäppchen

4K-Fernseher Made in Germany: Fernseher 55″ OLED 4K S95C (2023) von Samsung, um 1.879 Euro (statt 2.599 Euro), über Samsung

Luftreiniger für Räume bis zu 60 m²: Luftreiniger AX7 von AEG, um 100 Euro (statt 430 Euro), über AEG

Küchenmaschine inkl. Zubehör: Küchenmaschine KM5-1-4SRB DELI von AEG, um 180 Euro (statt 280 Euro), über AEG

Set aus Saug- und Wischroboter: Bundle aus Roomba® j7+ & Braava jet® m6 von i Robot, um 949 Euro (statt 1.698 Euro), über iRobot

Saugroboter: Roomba® j7+ von iRobot, um 649 Euro (statt 1.049 Euro), über iRobot

Die 5 besten Kosmetik-Angebote

Lippenstift in verschiedenen Farben: Lippenstift von MAC, um 20 Euro (statt 29 Euro), über Flaconi

Geschenkset aus Duschgel, Parfum und Schmuck-Etui: Geschenkset von Yves Rocher, um 34 Euro (statt 66 Euro), über Yves Rocher

Beauty-Adventskalender 2023: Adventskalender mit 24 Ampullen von Babor, um 60 Euro (statt 80 Euro), über Flaconi

Zwei Make-up-Paletten zum Preis von einer: Pillow Talk Make-up-Paletten von Charlotte Tilbury, um 75 Euro (statt 150 Euro), über Charlotte Tilbury

Getönte Gesichtscreme: Tinted Moisturizer, von Laura Mercier, um 25 Euro (statt 54 Euro), über Flaconi