Doppelte Lottogewinnerin völlig mittellos

Die Supermarktangestellte Evelyn Adams aus New Jersey, USA, gewann im Jahr 1985 innerhalb von nur vier Monaten zwei verschiedene Jackpots in beachtlicher Höhe. Zum ersten Mal gewann sie im Oktober 1985 3,9 Millionen Dollar, und ein paar Monate später kassierte sie einen weiteren Jackpot in Höhe von 1,4 Millionen Dollar ein. Bedauerlicherweise steht Evelyn heute vor dem Nichts.

Die Gewinnchancen für den ersten Jackpot lagen bei 1 zu 3,2 Millionen, für den zweiten bei 1 zu 5,2 Millionen. Trotz der hohen Beträge, die für ein sorgenfreies und zufriedenes Leben ausreichten, landete Adams am Ende ohne Mittel in einem Trailer, den sie bewohnte.

Was ist passiert?

Die Jackpots wurden auf Rentenbasis von je 218.000 Dollar pro Jahr ausgezahlt. Nach dem Gewinn ihres ersten Jackpots zahlte Adams Rechnungen ab und richtete einen Fonds ein, um die Studiengebühren für ihre Tochter zu bezahlen, außerdem kaufte sie ein neues Auto und machte ihren Angehörigen Geschenke. Zudem erhöhte sie ihre wöchentlichen Lottokäufe von 25 Dollar auf 100 Dollar pro Woche.

Doch zu dem richtigen finanziellen Schaden kam es erst, als sie Geschäfte tätigte. Sie verschob ihre Pläne, das angefangene Musikstudium zu beenden und investierte ein Teil des Gewinnerlöses in den Kauf des Supermarktes, in dem sie zuvor gearbeitet hatte. Später verkaufte sie den Laden wieder. Ein weiterer Teil ihrer Gewinne ging für Darlehen an Bekannte drauf, die das Geld jedoch niemals zurückzahlten.

Bis Jahr 2012 hatte Adams ihre Gewinne vollständig aufgebraucht, nachdem sie ihr Geld an Glücksspielautomaten in den Casinos von Atlantic City verloren hatte.