Natasa Krajina: ,,Warum sollten nicht auch die Österreicher Balkanprodukte kennen?“

Wir alle, die wir vom Balkan stammen, kennen Cockta, Vegeta, Argeta, Prima štapići, Cedevita und Grand kafa. Mit der Geschäftsführerin von Atlantic Brands Austria, Natasa Krajina, haben wir über ihre Produkte, den österreichischen Markt und die Verbraucher gesprochen.

Die wohlbekannten Geschmäcker des Balkans findet man heute auch in österreichischen Supermärkten in vielen Regalen und die Auswahl nimmt ständig zu. Dass wir diese Marken auch in Österreich kaufen können, verdanken wir der Atlantic Group, die bereits seit vielen Jahren hier tätig ist.

KOSMO: Große Neuigkeiten von der Atlantic Group in Österreich. Sie haben den gesamten Vertrieb von Podravka in Österreich übernommen. Wie ist es zu dieser Kooperation gekommen.

Natasa Krajina: Die strategische Kooperation zwischen der Atlantic Group und Podravka war schon lange unser Ziel, aber es war auch die einzig logische Antwort auf unseren Wunsch, den Konsumenten in Österreich ein noch besseres Sortiment an Balkanwaren zu bieten. Schon immer bestand das Potential, die Marke in Österreich weiterzuentwickeln.

Podravka hatte auch den Wunsch, seine Präsenz auf dem österreichischen Markt auszubauen. Und da sie beobachtet hatten, was wir mit unseren Marken in Österreich erreichten, kamen sie zu der Überzeugung, dass dieser Schritt geschäftlich ein guter Zug wäre.

Die Synergien, die das freisetzte, unsere Erfahrung im Vertrieb von Balkanprodukten, die hervorragenden Verkaufszahlen, die gute Kenntnis des Sortiments, aber auch das hochwertige Sortiment von Podravka, das auch für den lokalen Verbraucher äußerst interessant ist, haben zu dieser Kooperation geführt. Wir haben den Vertrieb für Gemischtwarenläden übernommen, denn genau da liegen unser Fokus und unsere Expertise.

Bedeutet das, dass Sie auf dem österreichischen Markt ihre eigenen und fremde Produkte vertreiben? Welche Strategie verfolgen Sie in Österreich?

Natasa Krajina: Wir arbeiten schon lange nicht nur mit unseren eigenen Produkten, sondern auch mit Produkten, die nicht von der Atlantic Group stammen. Da ist zum Beispiel die Multipower-Sportnahrung, die wir über unseren Sportkanal in Fitnesscentern vertreiben, die aber auch in den online-Shops zu kaufen ist. Es gibt sie auch bei den Supermarktketten wie REWE und Spar und wir bewerben sie auch beim Hofer. Proteingetränke und Schokoriegel sind auf dem österreichischen Markt stark vertreten und gut etabliert.

Daneben haben wir hochwertige aromatisierte Otto- und List- Walnüsse in der Kategorie der Knabbereien. Auch Cräx-Gebäck und Zlatiborac sind Produkte, die in Österreich seit langem bekannt und in den Supermarktketten zu finden sind. Wir bieten in der Kooperation mit den Marken die Flexibilität, aber auch die Schnelligkeit eines jungen Start-ups und die Stabilität sowie eine Validierung, die wir von den Inhabern der AG Group erhalten.

(Foto:Bojan Stekic)

Warum haben Sie sich für das Geschäft auf dem österreichischen Markt entschieden?

Natasa Krajina: Die Atlantic Group ist eine der führenden Lebensmittelfirmen in Südosteuropa und der führende Vertreiber von schnelldrehenden Produkten in diesem Teil Europas. Wir haben unser Vertriebsgeschäft in den vergangenen drei Jahrzehnten an den besten lokalen Industriepraktiken und dem Bedarf der lokalen Märkte und Firmen ausgerichtet.

Die AG-Marken Argenta und Donat wurden vor vielen Jahren auf dem österreichischen Markt eingeführt, aber wir waren der Meinung, dass diese Marken mit einer entsprechenden Strategie viel bessere Ergebnisse erzielen könnten.

Die Antlantic Group besitzt auch viele andere Marken mit einem großen internationalen Potential. Österreich war dabei der logische erste Schritt vom Balkan aus. Hier gibt es eine Ausgangsbasis an Verbrauchern, die bereits da sind, bzw. an Menschen, die aus unserem Raum kommen und schon lange in Österreich leben.

Jetzt gelten sie bereits als Österreicher, aber sie haben balkanische Wurzeln. Wir hatten hier bereits einen Verkauf über einen anderen Vertreiber. Aus diesem Grunde haben wir uns 2015 entschieden, unsere eigene Firma zu gründen, um zu versuchen unsere Expertise, die wir in den Balkanstaaten erworben haben, nach Österreich zu übertragen.

Jetzt, acht Jahre später, zeigt sich, dass diese Strategie richtig war. Der einzigartige Vertriebsstandard, der ein Markenzeichen von Atlantic ist, die Kombination aus hochwertigen Marken und einem hochqualifizierten und engagierten Team, das ständig nach neuen Möglichkeiten und Potentialen sucht, um das Vertriebsgeschäft weiterzuentwickeln, hat zu einem kontinuierlichen, organischen Wachstum geführt.

Worin unterscheiden sich die österreichischen und die balkanischen Verbraucher am meisten?

Natasa Krajina: Die österreichischen Verbraucher tendieren viel mehr zum Konsum gesunder Produkte. Sie haben viel mehr Vertrauen in nationale Produkte, als das auf dem Balkan der Fall ist, wo die Verbraucher an importierte Produkte gewöhnt sind, denn die Produktion einheimischer Lebensmittel ist nicht so weit entwickelt, wie das vielleicht in Österreich der Fall ist.

Zum Beispiel wird für Argeta ein österreichischer Ort für den österreichischen Markt verwendet. Wir verwenden deutsche Verpackungen für unsere Produkte. Die Prima-Stangerl enthalten auch kein Palmöl mehr. Donat wird jetzt in recycelten PET-Verpackungen verkauft. Wir haben eine ganze Reihe von Änderungen eingeführt, um attraktiver zu werden und unsere Produkte an die Bedürfnisse des österreichischen Konsumenten anzupassen. Uns ist wichtig, dass möglichst viele unserer Produkte nicht im internationalen Regal stehen, sondern allmählich in ihre Produktkategorie wandern.

(Foto: Bojan Stekic)

In Österreich haben Sie in kurzer Zeit große Zuwächse verzeichnet. Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?

Natasa Krajina: Es gibt keine Erfolgsstrategie, die nicht auf Menschen beruht, denn sie sind die Grundlage für Wachstum und für die Erreichung unserer strategischen Ziele. Wenn ich sagen sollte, womit ich am zufriedensten bin, würde ich sagen, mit den Menschen, die in unserem enthusiastischen Team arbeiten. Unser grundlegender und wichtigster Fokus liegt auf unseren Resultaten.

Darum haben wir eine klare Entwicklungsstrategie entworfen und treffen unsere Entscheidungen schnell, damit auch die Resultate nicht lange auf sich warten lassen. Was auch wichtig ist, ist, dass in einem kleineren Team alle individuellen Beiträge sichtbar sind und dass die Geschäftsentwicklung in einer einfacheren Struktur und mit höherer Motivation schneller voranschreitet. Und die haben unsere Mitarbeiter wirklich. Wir bemühen uns, im Unternehmen ein Gleichgewicht zu halten.

Daher besteht unser Team auch aus Menschen, die vom Balkan stammen und mit den Produkten und Marken, mit denen wir arbeiten, aufgewachsen sind, aber auch aus Österreichern und anderen Nationalitäten, die die österreichischen und internationalen Konsumenten besser kennen und uns helfen können, uns dem Markt schneller und besser anzupassen. Ich würde sagen, dass wir als Firma großen Wert auf alle Teile unseres Ökosystems legen und dass unser Fokus auf unseren Verbrauchern, den Kunden, Kollegen und Mitarbeitern liegt.

Die Zeit der Pandemie war herausfordernd, ebenso wie die Krise und der Krieg, die darauf folgten. Dennoch bin ich stolz auf das System, das wir in diesen Krisenzeiten in Wien entwickelt haben. So konnten wir in unserer Firma auch die Sozialleistungen und die Arbeitsbedingungen verbessern.

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach balkanische Produkte in Österreich und warum sind sie wichtig?

Natasa Krajina: Vor allem haben wir auf dem Balkan sehr hochwertige Produkte. Das sind Produkte, mit denen wir aufgewachsen sind und die wir traditionell kennen, obwohl der österreichische Verbraucher sie vielleicht nicht kennt. Das heißt, dass sie auf der einen Seite für uns vom Balkan, die wir hier leben, wichtig sind, denn sie erinnern uns an unsere Kindheit und die Qualität, die wir gewohnt sind.

Auf der anderen Seite, warum sollten nur Menschen vom Balkan Zugang zu diesen Produkten haben, die wirklich hochwertig sind, und warum sollte nicht auch der österreichische Verbraucher sie sehen und zu verwenden beginnen? Es ist unsere Rolle als Vertreiber und als Inhaber der Marken, uns in jeder Weise zu bemühen, diese Produkte auch dem österreichischen Verbraucher näherzubringen. Daher ist die Rolle dieser Produkte sehr groß und unser Ziel ist es, dass wir alle sie eines Tages genießen.