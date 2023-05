Warum es in Supermärkten fast immer Backwaren im Eingangsbereich gibt?

Supermärkte und Geschäfte haben zahlreiche Methoden, um Sie dazu zu bringen, mehr Geld auszugeben. Sie haben sich sicher schon oft gefragt, wie es dazu kommt, dass Sie beim Einkaufen mit einem höheren Betrag als geplant nach Hause kommen. Es gibt viele Tricks, von Rabatt-Illusionen bis hin zu Fenstern, die es in keinem Supermarkt gibt.

Eine wichtige Regel, die angewendet wird, ist, dass teurere Artikel auf Augenhöhe im Regal platziert werden, wobei die Preise, die auf 99 enden, eine klassische optische Täuschung darstellen. Man liest von links nach rechts und ignoriert normalerweise die Zahl 99. Allerdings gibt es auch einen bestimmten Grund dafür, warum bestimmte Lebensmittelbereiche am Eingang des Ladens platziert sind.

Wenn Sie in einen Laden gehen, ist es schwer, die Gelegenheit zu verpassen, Obst und Gemüse in Ihren Korb zu legen. Die bunten Farben und das frische Aussehen locken viele Kunden an. „Jeder Produktbereich hat die Tendenz, theatralisch beleuchtet zu sein, damit alles im Laden besser aussieht als zu Hause. Fast jeder Supermarkt weiß, dass Sie mehr kaufen werden, wenn Sie Ihre Speicheldrüsen aktivieren können“, sagte Paco Underhill, Autor des Buches „Why We Buy: The Science of Shopping“ bereits im Jahr 2010.

Auch der Bäckereibereich befindet sich aus einem bestimmten Grund in der Nähe des Eingangs. Wenn Sie gesunde Optionen wie Gurken und Äpfel in den Einkaufswagen legen, haben Sie vielleicht das Gefühl, dass Sie sich mit einer ungesunden Option belohnen können. So bleiben Sie oft stehen, schauen sich um und möchten etwas ausprobieren, was Sie zuvor nicht hatten. Alle Supermärkte haben das gleiche Ziel, Methoden zu nutzen, um Sie dazu zu bringen, so viele Abschnitte wie möglich abzudecken.

Milchprodukte befinden sich am Ende des Geschäfts, da sie ein integraler Bestandteil der Ernährung fast jeder Person sind. Auf diese Weise müssen die Verbraucher den gesamten Laden durchlaufen, um Milch, Eier, Butter oder jede andere grundlegende Milchprodukt zu kaufen. Indem sie diesen Weg gehen, sehen sie unbewusst viele Dinge, die sie wahrscheinlich nicht benötigen, aber sie in den Korb legen, indem sie sagen: „Warum nicht“.