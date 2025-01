„Blaue Welle“: Kickl jubelt über Ergebnis in Niederösterreich

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) konnte bei den jüngsten Gemeinderatswahlen in Niederösterreich ihr bislang bestes Ergebnis erzielen. In nahezu jeder Gemeinde, in der sie auf dem Stimmzettel stand, verzeichnete die FPÖ Zuwächse.

Neue politische Vertreter und ihr Einfluss

FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl sieht in diesem Resultat ein klares Indiz für den anhaltenden Aufwärtstrend der freiheitlichen Politik, welcher auch über das Jahr 2025 hinaus fortgeführt werden soll. „Die ‚blaue Welle‘ der Erneuerung rollt auch in Niederösterreich weiter“, erklärte Kickl und zeigte sich dankbar für das stark wachsende Vertrauen auf Gemeindeebene. Er betonte, dass viele „weiße Flecken“ von der politischen Landkarte der FPÖ verschwunden seien.

Kickl unterstrich: Es gibt im ganzen Land viele neue hochmotivierte blaue Vertreter der Bürger. Sie alle sind starke Ankerpunkte für die FPÖ auf landes- und bundespolitischer Ebene. Ein herzliches Dankeschön daher an die vielen oftmals ehrenamtlichen Mitstreiter, die sich für die freiheitliche Familie engagieren. Ohne sie wäre der heutige Tag nicht möglich gewesen.“

Polit-Beben in Enzersdorf an der Fischa

In Enzersdorf an der Fischa, einer kleinen Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, konnten die Freiheitlichen einen bemerkenswerten Anstieg ihres Stimmenanteils verbuchen. Mit einem Zuwachs von 25,2 Prozent erreichte die FPÖ einen Gesamtanteil von 35,7 Prozent der Stimmen und wurde somit zur stärksten Kraft vor Ort.

Udo Landbauer, der stellvertretende Landesparteichef der FPÖ, äußerte sich erfreut über die Ergebnisse: „In Enzersdorf an der Fischa, in Pernitz und in Lassee konnten wir den ersten Platz holen. Dieser grandiose Erfolg ist ein Beweis dafür, dass unsere ehrliche und konsequente Arbeit von den Bürgern geschätzt wird. Herzliche Gratulation zu diesem Triumph.“

Vertrauen in die freiheitliche Politik

Im Nachklang des Erfolgs bei den niederösterreichischen Landtagswahlen 2023, aus dem ein Regierungsprogramm mit freiheitlicher Handschrift hervorging, betonte Kickl, dass die Menschen auf allen politischen Ebenen, sei es Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene, zunehmend die FPÖ als Vertreter ihrer Anliegen wahrnehmen. Diese Konzentration auf die Bedürfnisse der Bevölkerung, so Kickl, trage zunehmend Früchte, insbesondere auf kommunaler Ebene.