Blinder Passagier: Katze überlebt 6-Stunden-Fahrt im Motorraum

Eine ungewöhnliche Urlaubserinnerung brachte eine Familie aus Baden mit: Im Motorraum ihres Ford Galaxy reiste ein blinder Passagier von Kroatien bis nach Österreich.

Nach sechsstündiger Heimreise aus Kroatien erlebte eine niederösterreichische Familie eine unerwartete Überraschung. Als sie in Baden bei Wien ankamen, drang plötzlich ein deutliches Katzenmiauen aus dem Motorraum ihres Ford Galaxy. Die besorgten Fahrzeugbesitzer zögerten nicht und alarmierten umgehend die örtliche Feuerwehr.

📍 Ort des Geschehens

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Baden-Leesdorf trafen gegen 22.30 Uhr am Wohnort der Familie ein und bestätigten schnell den Verdacht: Ein Vierbeiner hatte sich tatsächlich im Motorbereich des Wagens versteckt. Um an das Tier heranzukommen, mussten die Feuerwehrleute mehrere Abdeckungen des Fahrzeugs demontieren.

Ungewöhnliche Reise

Die Katze hatte offenbar die gesamte Reise von Kroatien nach Niederösterreich im Motorraum verbracht. „Was mehr nach einem Boxenstopp als nach einem Feuerwehreinsatz aussah, war nötig, um die Katze zu befreien“, erklärte Florian Hofmann von der FF Baden-Leesdorf.

Nach rund 45 Minuten intensiver Arbeit gelang es den Helfern schließlich, das Tier wohlbehalten aus seiner misslichen Lage zu befreien. Die Katze blieb bei der ungewöhnlichen Reise über mehr als 600 Kilometer unverletzt und wurde nach der erfolgreichen Rettung an die Familie übergeben.

Solche Fälle sind für die österreichischen Feuerwehren keine Seltenheit: Tiere verkriechen sich häufig in warme Fahrzeug-Motorräume und werden dann unbemerkt transportiert. Die Feuerwehr Baden-Leesdorf appelliert daher an Autofahrer, vor längeren Fahrten einen kurzen Check des Motorraums durchzuführen – besonders nach Aufenthalten in Gebieten mit vielen Streunern.