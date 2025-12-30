Blutiger Eklat in Novi Pazar: K.O.-Schlag entfacht brutale Ring-Schlacht – VIDEO

Statt sportlicher Ehrung ein blutiger Eklat: Bei einem Gedenkturnier für einen verstorbenen Kampfsportler eskalierte die Lage nach einem K.O. zur wilden Massenschlägerei.

Massenschlägerei überschattet Gedenkturnier

Szenen, wie sie der serbische Kampfsport noch nicht erlebt hat, erschütterten am Abend das Emir-Hadžimujović-Gedenkturnier in Novi Pazar. In der Doguš-Sporthalle eskalierte die Situation zu einer wilden Massenschlägerei, nachdem der Lokalmatador Vahid Kicara seinen Kampf gegen den griechischen Kontrahenten Ioannis Tsoukalas verloren hatte.

Der Funke, der das Pulverfass entzündete: Während Kicara bewusstlos am Boden lag, begann Tsoukalas seinen Sieg zu feiern. Diese Geste stieß im Lager des Kämpfers aus Novi Pazar auf Empörung. Ein Mann aus Kicaras Team stürmte in den Ring und verpasste dem Griechen einen Schlag gegen den Kopf. Was folgte, glich einem Flächenbrand – innerhalb von Sekunden verwandelte sich die Sportveranstaltung in ein Schlachtfeld.

⇢ Wiener Bandenkrieg: Tschetschenen jagten Syrer mit Messern und Hämmern

Nicht nur die Teams der Kämpfer gerieten aneinander, auch Zuschauer sprangen über die Bande und beteiligten sich an der Auseinandersetzung. Das erste Gedenkturnier zu Ehren des als „Löwe von Sandzak“ bekannten Emir Hadžimujović endete damit im Chaos. Sicherheitskräfte und Organisatoren versuchten vergeblich, die aufgebrachten Parteien zu trennen.

Turnier abgebrochen

Die Veranstaltung musste umgehend abgebrochen werden. Polizeikräfte rückten an, um die Ordnung wiederherzustellen. Über mögliche Verletzte liegen bislang keine Informationen vor. Eine Stellungnahme der Turnierveranstalter steht noch aus.

Hadžimujovićs Leben

Emir Hadžimujović, zu dessen Gedenken das Turnier ausgerichtet wurde, verstarb Anfang 2025 mit nur 33 Jahren. Der bekannte Kickboxer und Anführer der Fanszene des FK Novi Pazar arbeitete auch als Personenschützer prominenter Persönlichkeiten. Sein Leben verlief jedoch nicht nur auf der sportlichen Bahn – immer wieder geriet er mit dem Gesetz in Konflikt, wurde in Schlägereien und Schießereien verwickelt.

Eine Straßenauseinandersetzung führte schließlich zu schweren Verletzungen, die ihn bewegungsunfähig machten.

Am 10. Jänner 2025 erlag er im Alter von nur 33 Jahren seinen Verletzungen.