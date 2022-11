Bodenbeläge von Laminat & Co für jede Lebenslage

Ganz gleich ob privat oder gewerblich, mit oder ohne Fußbodenheizung, klassisch, verspielt oder modern – Laminat & Co hat für jeden Raum den passenden Boden.

Laminat & Co ist ein Unternehmen, das spezialisiert auf Bodenbelägen samt jeglichem Zubehör ist. Wir betreiben sowohl Großhandel für Firmenkunden als auch Einzelhandel für Endkunden an. Der Erfolg von Laminat & Co liegt insbesondere in der Kundenorientierung und der nachhaltigen Kundenzufriedenheit, die das größte Anliegen des Unternehmens ist.

Die Bodenbeläge von Laminat & Co stechen mit ihren Merkmalen hervor. Somit besticht das Material mit gewerblicher Nutzbarkeit, Wasser- und Fleckenbeständigkeit, Abrieb- und Mikrokratzfestigkeit, antistatischen Eigenschaften, Rutschsicherheit und der Eignung für Fußbodenheizungen. Die Bodenbeläge erfüllen europäische Normen und werden umweltfreundlich hergestellt.

Laminat & Co ist ein dynamisches Unternehmen, das sein Produktangebot dem Trend sowie Zeitgeist anpasst. In den Schauräumen in Wien und St. Pölten stellt das Unternehmen seine Produkte aus. Das große Lager stellt eine hohe Verfügbarkeit dar, weshalb alle Produkte lagernd und sofort abholbereit beziehungsweise termingerecht lieferbar sind. Laminat & Co hat ein breit aufgestelltes Sortiment im Bereich der Bodenbeläge. Mit dem Hauseigenen Lieferdienst stellt Laminat & Co Produkte auch direkt nach Hause zu.

Laminat & Co geht direkt auf Kundenwünsche ein, ist flexibel und kulant zugleich und sieht besonders den Menschen im Kunden, …

…weil er und sein Zuhause es wert sind.

Laminat & Co

*Hierbei handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung.

KONTAKT

MFA Böden & Co GmbH

Liesinger-Flur-Gasse 5 (gegenüber ÖGUSSA)

A-1230 Wien

Telefon: +43 1 9346197-201

https://laminat-co.at