Bohlen, Siegel, Schnöll: Die Männer, die Naddels Herz zerbrachen

Nadja Abd el Farrag suchte zeitlebens nach Zuneigung, doch die Liebe erwies sich als flüchtig. Mit 60 Jahren verstarb sie am 9. Mai – einsam und zurückgezogen im Haus ihrer Mutter.

Das Dasein der Reality-Persönlichkeit glich einer emotionalen Achterbahnfahrt, besonders in romantischen Belangen. Drei Männer prägten ihren Lebensweg entscheidend.

Der Grundstein ihrer Bekanntheit wurde durch Dieter Bohlen gelegt, der sie nicht nur ins Rampenlicht, sondern auch in sein Privatleben holte. Ihre wechselhafte Beziehung erstreckte sich über sieben Jahre. In ihrer Autobiografie „Achterbahn“ reflektierte sie: „Ich lebte in seiner Welt – aber ich gehörte nie ganz dazu.“

Weiter gestand sie: „Ich werde ihn nie ganz haben.“ Sie blieb stets im Schatten seiner Berühmtheit. Als er sie 1996 für Verona Feldbusch verließ, nahm sie ihn später dennoch zurück. „Ich war süchtig nach ihm“, räumte sie ein.

Kurze Liebesgeschichten

Ralph Siegel trat 2001 in ihr Leben. Der Schlager-Produzent umwarb sie mit Romantik, Höflichkeit und Charme. Kurzzeitig schien Naddel im siebten Himmel zu schweben – Dates bei Kerzenschein, Rosen und Aufmerksamkeiten.

Doch die Romanze währte nicht lange. Nach vier Monaten beendete sie die Verbindung per Kurznachricht, was Siegel tief traf. Seine Tochter warf ihr daraufhin vor, ihren Vater „schamlos ausgenutzt“ zu haben. Auch Naddel selbst erkannte ihre Überforderung: „Ich fühlte mich wie in einem Strudel, der mich nach unten zog.“

Zerplatzte Träume

Ein neuer Lebensabschnitt schien in Österreich zu beginnen: Marketing-Manager Thomas Schnöll eroberte ihr Herz. Für ihn zog sie nach Salzburg und sprach bereits von Hochzeitsplänen. Doch auch diese Hoffnung zerbrach. „Daraus wird jetzt nichts mehr. Es ist aus“, erklärte Naddel 2009. Häufige Auseinandersetzungen hätten letztlich zur Trennung geführt.

Die letzten schweren Jahre

Nach dem Scheitern ihrer großen Liebesbeziehungen fand Nadja Abd el Farrag nie wieder dauerhaftes Glück in der Liebe. Ihre letzten Lebensjahre waren geprägt von finanziellen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Problemen. Zeitweise lebte sie sogar von Sozialhilfe, bevor ihr der Hamburger Millionär Andreas Ellermann mit einer Wohnung und einem Mini-Job aushalf.

Beruflich versuchte sich „Naddel“ in verschiedensten Rollen – als DJ, Autorin, Sängerin, Model und sogar Altenpflegerin – konnte sich jedoch nie vollständig vom Image als „Bohlens Ex“ lösen oder sich finanziell absichern. Am Ende litt sie unter erheblichen gesundheitlichen Problemen, darunter einer Leberzirrhose.

Ihr Tod am 9. Mai 2025 ereignete sich kurz nach ihrem 60. Geburtstag in einer Hamburger Klinik. Als Todesursache wurde Organversagen angegeben. Die Frau, die einst das Rampenlicht suchte und fand, verließ die Bühne des Lebens letztlich in Stille – fernab des Glamours, der ihr Leben einst bestimmt hatte.