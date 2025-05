46 Kilo bei 1,79m: Bohlens Ex-Partnerin verlor alles – Freunde, Gesundheit, Leben

Nadja Abd el Farrag ist im Alter von 60 Jahren in Hamburg verstorben. Die ehemalige Lebensgefährtin von Dieter Bohlen erlag am Freitag in einem Hamburger Krankenhaus einem Organversagen. Der Tod ereignete sich nur wenige Wochen nach ihrem runden Geburtstag.

In den vergangenen Jahren hatte die als „Naddel“ bekannte Medienpersönlichkeit mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, darunter eine fortschreitende Leberzirrhose, die sie in ihrer Autobiografie „Achterbahn“ öffentlich thematisierte.

Der Weg von der deutschen High-Society zum abwertend bezeichneten „Trash-Promi“ war für Abd el Farrag mit zahlreichen Hürden gepflastert. Nach dem endgültigen Beziehungsaus mit Dieter Bohlen im Jahr 2001 begann für die Hamburgerin eine Abwärtsspirale. Sie kämpfte mit Alkoholabhängigkeit, verlor zeitweise Wohnung und Arbeit und sah sich wiederholt mit Vertrauensbrüchen konfrontiert. In ihrem 2018 erschienenen Buch „Achterbahn“ sprach sie ungeschönt über ihre exzessive Lebensphase, finanzielle Schwierigkeiten und die erschütternde Diagnose einer Leberzirrhose. Das Buch dokumentierte ausführlich ihre Alkoholsucht, wiederholte finanzielle Abstürze und die gescheiterten Versuche, nach der Trennung von Bohlen beruflich wie privat neu Fuß zu fassen.

Soziale Isolation

Die fehlende emotionale Unterstützung belastete Abd el Farrag schwer. In einem Gespräch mit dem Magazin „In“ offenbarte sie ihre soziale Isolation: „Ich habe kaum noch Freunde.“ Zu oft sei sie hintergangen und ausgenutzt worden von Menschen, die lediglich finanziellen Profit aus der Verbindung zu ihr schlagen wollten. Besonders schmerzlich war für sie die Erfahrung, ihren Geburtstag mit 53 Jahren vollkommen allein verbringen zu müssen.

Besonders negative Erinnerungen hegte Abd el Farrag gegenüber ihrer früheren Managerin. Diese habe ihr Geld für Partys und Veranstaltungsauftritte gegeben, um anschließend der Presse ein Bild von ihr als ständig alkoholisierte, abstürzende Prominente zu verkaufen. „Sie war eine Ratte“, resümierte Abd el Farrag diese geschäftliche Beziehung.

Gesundheitliche Probleme

Die gesundheitlichen Folgen ihrer Lebenskrisen waren gravierend. Wie sie dem Magazin „Closer“ anvertraute, wog sie bei einer Körpergröße von 1,79 Metern zeitweise nur noch 46 Kilogramm. „Ich bin ein Mensch, der kaum einen Bissen herunterbekommt, wenn es ihm schlecht geht“, erklärte sie damals. Medizinische Untersuchungen bestätigten die alarmierenden Leberwerte.

In ihren letzten Lebensjahren musste Abd el Farrag mit einer minimalen Rente von 200 Euro auskommen. Der Hamburger Millionär Andreas Ellermann versuchte noch 2023, ihr nach einem weiteren persönlichen Tiefpunkt wieder auf die Beine zu helfen. Dieser Versuch blieb jedoch erfolglos.

Gegenüber der „Bild“-Zeitung erklärte Ellermann: „Der Schlagermove war ihr letzter Auftritt. Zum Schluss ging es einfach nicht mehr. Sie war ein guter Mensch, ich habe sie immer unterstützt. Aber gesundheitlich war sie sehr schwer angeschlagen. Ihre Mutter hat ihr bis zuletzt immer Halt gegeben.“

Dieter Bohlen hat sich bislang nicht öffentlich zum Tod seiner ehemaligen Lebensgefährtin geäußert. Auch von anderen prominenten Weggefährten gab es zunächst keine öffentlichen Stellungnahmen in den Medien.