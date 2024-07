Bosnien-Rückkehrer beraubt: 870.000 Euro für Hotelprojekt gestohlen

Ein Mann, der seit Jahren in den Vereinigten Staaten lebte, erlitt einen schwerwiegenden Verlust. Mit Träumen, ein Hotel in seinem Heimatdorf Zden, nahe Sanski Most im Nordwesten Bosniens zu erwerben, kehrte er mit einer Summe von knapp 870.000 Euro zurück. Nur um festzustellen, dass sein Vermögen verschwunden war.

Ankunft mit großen Plänen

Der Mann, dessen Traum es war, in sein Geburtsland zurückzukehren und mit dem durch harte Arbeit in den USA angesparten Geld ein eigenes Hotel zu errichten, ahnte nicht, dass er zum Ziel von Kriminellen werden würde, wie „Dnevni Avaz“ berichtet. Sein Vorhaben, eine Auszeit am Strand zu genießen, bevor er in das Hotelprojekt investieren würde, entwickelte sich zu einem unerwarteten und kostspieligen Fehltritt.

Schock beim Heimkehren

Nach einem entspannten Urlaub fand der Mann sein Zuhause aufgebrochen vor. Die Summe von 1,7 Millionen Konvertiblen Mark (870.000 Euro), die er in seiner Wohnung aufbewahrt hatte, war verschwunden. Die lokalen Behörden haben sich dem Fall angenommen und werten aktuell sämtliche Überwachungsaufnahmen aus, in der Hoffnung, den oder die Täter zu identifizieren und das entwendete Vermögen zurückzuerlangen.