Messi trotzt Verletzung: Sonnige Erholung in Miami!

Lionel Messi, der Fußballstar von Inter Miami, der kürzlich eine Verletzung auf dem Feld erlitten hat, findet Erholung unter der Sonne Miamis, flankiert von seiner Frau Antonella. Zusammen mit dem Teamkollegen Luis Suarez und dessen Familie, teilt er einen entspannten Tag am Strand.

Nicht mehr als sieben Tage zuvor konnte man Messi den Schmerz nach einer Verletzung in der Copa-America-Endrunde gegen Kolumbien ansehen, als er das Spielfeld vorzeitig verlassen musste. Der Moment, als sein verletzter Knöchel von Kameras eingefangen wurde, blieb vielen Fans in Erinnerung. Doch bald darauf wandelte sich der Schmerz in Freude, als er, wenn auch verletzt, dennoch die kontinentale Trophäe in den Miamianischen Nachthimmel hob – sein zweiter Sieg bei diesem prestigeträchtigen Turnier.

Entspannung am Strand

Messis Gattin Antonella nahm diesen besonderen Tag zum Anlass, einige Schnappschüsse des Paares, umgeben von Freunden und Familie, auf Instagram zu teilen. Unter den Anwesenden befand sich auch Luis Suarez mit seiner Frau sowie die Schwester des Starstürmers. Die Gruppe genoss die gemeinsame Zeit am Strand von Miami, wo sich Messi trotz einer speziellen Schiene am Fuß, die seine Verletzung schützen sollte, sichtlich unbeschwert zeigte.