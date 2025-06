Bosnien statt Denver: Basketball-Superstar Jokic beim Wildwasser-Abenteuer erwischt

Nikola Jokic hat nach der NBA-Saison Parkett gegen Wildwasser getauscht und genießt sein jährliches Rafting-Abenteuer in der bosnischen Natur.

Nikola Jokic hat nach seiner Rückkehr aus den USA überwiegend Zeit in seiner Heimatstadt Sombor verbracht, bevor er nun zu einem seiner Lieblingsziele aufgebrochen ist: einem Rafting-Camp. Der NBA-Star genießt derzeit ein aufregendes Abenteuer auf den Flüssen Drina und Tara. Das Camp liegt in der Ortschaft Bastasi, rund 20 Kilometer von Foca in Bosnien entfernt und nur vier Kilometer flussabwärts von der Quelle der Drina.

Naturparadies Drina

Die Kombination aus Flusslandschaft, unberührter Natur, satter Vegetation, frischer Bergluft und guter Gesellschaft bringt den Basketball-Superstar regelrecht zum Strahlen.

„Gleiches Ziel, gleiche Distanz“, ist auf der offiziellen Webseite des „Rafting Camps“ DMD zu lesen, wo auch Fotos von Nikola, seinem Bruder Nemanja und ihren Freunden zu sehen sind, wie das serbische Nachrichtenportal b92 berichtet.

Das Wildwasser-Abenteuer gehört auch in diesem Jahr zu Jokics bevorzugten Aktivitäten.