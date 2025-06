Letztes Selfie vor dem Tod: Familie lächelt Sekunden vor Flugzeugabsturz

Ein letztes Familienfoto, aufgenommen kurz vor dem Start, zeigt fünf lächelnde Gesichter voller Vorfreude auf ihr neues Leben in London – Minuten später waren sie tot.

Ein letztes Selfie

Das Selfie zeigt eine glückliche Familie auf dem Weg in ein neues Leben: Dr. Prateek Joshi und seine Frau Komi Vyas lächeln in die Kamera, während ihre Zwillingssöhne Nakul und Pradyut (5) sowie Tochter Miraya (8) auf der anderen Seite des Ganges sitzen. Es sollte der Beginn eines gemeinsamen Lebens in London werden, nachdem Dr. Vyas ihren Job im Pacific Hospital in Udaipur gekündigt hatte, um mit den Kindern zu ihrem bereits in Großbritannien arbeitenden Ehemann zu ziehen.

Doch nur 32 Sekunden nach dem Start vom Flughafen Ahmedabad begann Air India Flug 171 am Donnerstag zu sinken und explodierte schließlich in einem Feuerball. Alle 242 Menschen an Bord – 230 Passagiere, zehn Besatzungsmitglieder und zwei Piloten – kamen ums Leben, mit Ausnahme eines einzigen Überlebenden. Augenzeugenvideos dokumentieren, wie die Boeing 787-8 Dreamliner Schwierigkeiten hatte, an Höhe zu gewinnen. „Der Start verlief zunächst normal, doch kurz vor dem Einfahren des Fahrwerks begann das Flugzeug zu sinken – ein klares Zeichen für Schubverlust oder fehlenden Auftrieb“, erklärte der ehemalige Pilot Captain Saurabh Bhatnagar gegenüber indischen Medien.

Familiäres Umfeld

Die Tragödie erschüttert besonders die Heimatgemeinde der Familie im indischen Bundesstaat Rajasthan. Erst wenige Tage zuvor war Dr. Joshi nach Banswara zurückgekehrt, um seine Familie für den gemeinsamen Umzug abzuholen. „Komi hatte erst kürzlich gekündigt, um mit den Kindern nach London zu ziehen“, berichtete ein Sprecher des Pacific Hospital, wo beide Ärzte tätig waren.

Nachbarn erzählten, dass Dr. Joshis Vater ein angesehener Radiologe in der Stadt ist, während Dr. Vyas‘ Vater im Bauamt arbeitete. „Sie fuhren gestern nach Ahmedabad, um den Flug nach London zu nehmen. Viele Familienmitglieder waren zum Abschied gekommen“, schilderte Nayan, ein Cousin von Dr. Joshi. Komis Bruder Prabuddha ergänzte, dass seine Schwester seit zehn Jahren mit Dr. Joshi verheiratet war.

Einziger Überlebender

Der einzige Überlebende des Absturzes ist der 40-jährige Vishwash Kumar Ramesh, ein britisch-indischer Staatsbürger, der nach einem Besuch in seine Heimat zurückkehren wollte. Indiens Premierminister Narendra Modi zeigte sich tief betroffen: „Die Tragödie in Ahmedabad hat uns erschüttert. Es ist unbeschreiblich herzzerreißend“, schrieb er in einer Mitteilung.

Irgendwo in den Trümmern liegt nun das Handy der Familie aus Rajasthan – möglicherweise für immer verloren oder im Feuer zerstört.

Doch das darauf aufgenommene letzte Selfie bleibt als schmerzhafte Erinnerung an eine Familie, die voller Hoffnung in eine gemeinsame Zukunft blickte, die sie nie erleben sollte.