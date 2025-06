Kroatiens Tourismus-Minister warnt: Preise könnten Urlaubsboom gefährden

Kroatiens Tourismus steht vor einem Balanceakt: Während die Besucherzahlen steigen, mahnt Minister Glavina zur Preisdisziplin im internationalen Wettbewerb.

Kroatiens Tourismus- und Sportminister Tonci Glavina betont die Bedeutung eines ausgewogenen Preis-Leistungs-Verhältnisses für die bevorstehende Sommersaison. Die Branche sei gut vorbereitet, müsse aber angesichts des verschärften internationalen Wettbewerbs besonders auf ihre Preisgestaltung achten.

„Wir müssen all unsere Vorteile klug nutzen, denn die Konkurrenzländer haben sich ebenfalls sehr gut vorbereitet“, erklärt Glavina gegenüber der Nachrichtenagentur Hina. Kroatien werde auf internationalen Messen bereits erfolgreich als ganzjähriges Reiseziel mit vielfältigen Angeboten beworben.

Für den Sommer rechnet der Minister mit Besucherzahlen auf Vorjahresniveau. Die aktuellen Prognosen stimmen ihn optimistisch, wobei er wiederholt auf die Notwendigkeit wettbewerbsfähiger Preise hinweist. „Der Preis muss der Qualität entsprechen. Wenn das der Fall ist, wird niemand etwas an seiner Höhe auszusetzen haben“, so Glavina. Er sieht bereits eine gewisse Preisstabilisierung, erwartet jedoch weitere Anpassungen.

Qualitätsoffensive

Die zahlreichen Neuinvestitionen, darunter viele Luxushotels internationaler Marken, tragen laut Glavina zur Qualitätssteigerung bei. Viele dieser Projekte wurden mit Regierungsunterstützung realisiert. „Wir haben 350 Millionen Euro über den Nationalen Aufbau- und Resilienzplan bereitgestellt und weitere 170 Millionen Euro für Kredite im Bereich nachhaltiger Tourismus“, erläutert der Minister.

Besonders erfreulich entwickelt sich der Inlandstourismus. Mit mehr als 1,1 Millionen Ankünften und fast 2,7 Millionen Übernachtungen bis Mitte Juni verzeichnen heimische Gäste ein Plus von 8 bzw. 6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der heimische Markt sei nach dem deutschen der zweitwichtigste für Kroatiens Tourismus.

Der Saisonstart im Juni verlief laut Glavina „fantastisch“ mit einem Zuwachs von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders die gestiegene Zahl deutscher Touristen stimmt den Minister zufrieden. Er warnt jedoch vor voreiligen Schlüssen aufgrund einzelner Zeitabschnitte: „Die Dynamik des Touristenverkehrs ändert sich im Laufe jedes Jahres. Man sollte breitere Zeiträume betrachten.“

Internationale Anerkennung

Auch die finanziellen Kennzahlen entwickeln sich positiv. Bis Anfang Juni wurden in tourismusbezogenen Branchen über 153,4 Millionen Belege ausgestellt – 2,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Gesamtwert der fiskalisierten Belege stieg um 10,1 Prozent auf mehr als 1,97 Milliarden Euro.

Glavina hebt zudem Kroatiens wachsende internationale Bedeutung in der Tourismuspolitik hervor. Das Land wurde kürzlich erneut in den Exekutivrat der UN-Welttourismusorganisation gewählt. „Dank unserer Tourismusreform werden wir als Vorreiter in der Entwicklung des nachhaltigen Tourismus anerkannt“, betont der Minister.

Als Beispiel für die internationale Positionierung nennt Glavina das E1-Weltmeisterschaftsrennen (Motorboot-Rennserie der höchsten Klasse) in Dubrovnik. Die prestigeträchtige Veranstaltung, die auch in Doha, Monaco und Miami stattfindet, bringe große Sichtbarkeit.

„Wir haben dies als bedeutende Sportveranstaltung mit Mehrwert erkannt und im Rahmen unserer Förderung mehr als 18 Millionen Euro bereitgestellt“, erklärt der Minister.