Bosnien und Herzegowina: EU-Beitritt auf dem Prüfstand!

Die Europäische Kommission wird heute ihren Bericht über den Fortschritt von Bosnien und Herzegowina veröffentlichen. Es wird erwartet, dass sie eine endgültige Antwort gibt, ob Bosnien und Herzegowina eine Empfehlung zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU erhalten wird. Die endgültige Entscheidung wird vom Europäischen Rat Mitte Dezember getroffen.

Die Beitrittsverhandlungen von Bosnien und Herzegowina mit der EU stehen im Fokus der aktuellen politischen Diskussionen in Europa. Der Generalsekretär der Europäischen Bewegung in Bosnien und Herzegowina, Haris Plakalo, äußerte sich gegenüber „Avaz“ zu den Erwartungen an den heute veröffentlichten Bericht der Europäischen Kommission: „Allerdings können wir noch nicht sagen, dass dies im vollen Sinne ein Fortschritt ist, sondern ein begrenzter Fortschritt. Die wichtigsten Gesetze im Bereich der Justiz wurden nicht verabschiedet, das Gesetz über die Gerichte von Bosnien und Herzegowina und das Gesetz zur Verhinderung von Interessenkonflikten. Dies sind die prioritären Gesetze, die die Europäische Kommission bis zur Sitzung des Europäischen Rates Mitte Dezember verabschiedet sehen möchte.“

Die Unsicherheit und Komplexität der Situation wird auch von Adnan Cerimagic, Analyst der Europäischen Stabilitätsinitiative (ESI) aus Berlin, hervorgehoben: „Wenn es tatsächlich zu einer Empfehlung kommt, gibt es mehrere Fragen, von denen das weitere Schicksal der Verhandlungen abhängen wird. Ob die Empfehlung identisch mit der für die Ukraine und Moldawien sein wird, ob die EK zusätzliche Bedingungen an die Empfehlung knüpfen wird, ob diese Bedingungen bis zur Entscheidung der EU-Mitgliedsländer im Dezember erfüllt werden könnten. Allerdings kann bereits jetzt gesagt werden, dass jede positive Empfehlung der Europäischen Kommission eine große Überraschung wäre.“

Der ehemalige bosnisch-herzegowinische Diplomat Drasko Acimovic erwartet, dass die EK heute den Beginn der Verhandlungen für die Ukraine und Moldawien und den Kandidatenstatus für Georgien empfiehlt. Er betont jedoch die Herausforderungen innerhalb der EU: „Bosnien und Herzegowina hat durch eine politische Entscheidung den Kandidatenstatus erhalten und kann nicht jedes Mal, ohne die Bedingungen zu erfüllen, die nächste Stufe erreichen. Innerhalb der EU gibt es jedoch einen Konflikt. Vertreter Portugals haben bereits gesagt, dass sie nicht wollen, dass ein ‚Frankenstein‘ aus 35 oder 37 Ländern geschaffen wird, wenn nicht einmal 27 Länder derzeit mit einer Stimme funktionieren. Daher sind interne Veränderungen eine Priorität für die EU.“

Während die Entscheidung der Europäischen Kommission mit Spannung erwartet wird, bleibt die Frage offen, wie die Zukunft von Bosnien und Herzegowina in der EU aussehen wird.