Bosnier spricht 70 Sprachen: Das ist sein Geheimnis!

Muhamed Mesic aus Tuzla (Bosnien und Herzegowina), ist 39 Jahre alt und spricht mehr als 70 Sprachen, von Hebräisch über Jiddisch, Japanisch und Baskisch. Mit nur 16 Jahren wurde er Stadtrat. Außerdem gewann er 2010 in Wien den renommierten „Brainswork Make a Difference Award“. Er arbeitete in über 20 Ländern auf bis zu vier Kontinenten und war Berater des Präsidenten von Mazedonien und Berater des Bürgermeisters von Tuzla.

Wenn es darum geht, 70 Sprachen zu beherrschen, behauptet er, sein Geheimnis sei ganz einfach, schreibt Stil.rs.

„Es ist wichtig, den Willen zu haben, und ich hatte ihn. Ein starker menschlicher Wille ist ein Wunder – er ist meistens der Hauptschuldige an unseren Erfolgen. Die Welt sieht in anderen Sprachen anders aus, während all diese unterschiedlichen Gedanken in fremden Sprachen die Fähigkeit haben, ein völlig anderes Bild zu erzeugen als in nur einer Sprache“, erklärte Mesic.

Seinen ersten persönlichen Kontakt mit einer Fremdsprache hatte er, als er mit seinen Eltern in Griechenland Urlaub machte.

„Ich saß im Schatten und hörte der Wirtin und ihrer Tochter zu, wie sie über alltägliche Dinge sprachen. Die Frau sagte zu ihrer Tochter auf Griechisch, wörtlich übersetzt: „Das ist eine Waschmaschine“. Dieses Wort, Waschmaschine, blieb als erstes in meiner Erinnerung“, erinnerte er sich.

„Wenn Sie hartnäckig genug sind, ist der Erfolg unvermeidlich“, so Mesic.

Im Durchschnitt braucht Mesic zwei bis drei Wochen, um elementare Kommunikation und die Grundlagen der Sprache zu beherrschen.

„Wissen Sie, manchmal reicht es nicht nur zu wollen, man muss hartnäckig sein. Dasselbe gilt für Sprachen und alle Wissenschaften. Man muss den einfachsten und effizientesten Weg finden, um den Stoff zu meistern, und wenn man hartnäckig bleibt, ist der Erfolg der unvermeidliche Epilog“ sagte er.

Unser Genie aus der Geschichte begann früh zu lesen und zu schreiben, und als er noch klein war, war es für ihn selbstverständlicher, von rechts nach links zu schreiben. Die Eltern lasen im Spiegel, was er schrieb. Heute macht er sich bei Meetings Notizen auf Hebräisch oder Arabisch. Er spricht 12 Sprachen perfekt, mit allen Fachbegriffen und Ausdrücken, und kann sich in weiteren 61 Sprachen der Welt unterhalten.

„Nach meiner eigenen Theorie spreche ich eine Sprache fließend, wenn ich eine selbstständige Alltagskommunikation erreichen kann, wie man sie hat, wenn man mit jemandem im Bus sitzt. Die Sprachen, die ich länger spreche und mit denen ich länger arbeite, wie Englisch, Italienisch, Portugiesisch, Türkisch, sind Sprachen, die ich ganz gut spreche“, sagte er.

Muhamed Mesic absolvierte die Grund- und Sekundarschule in Tuzla, traf während des Krieges oft UNPROFOR-Soldaten aus Schweden, Pakistan und Norwegen und lernte aus purer Neugier ein paar Wörter auf Schwedisch, Urdu und Norwegisch. Zu Beginn seines Studiums zog es ihn zu Wissenschaften wie Japanologie, Semitistik und Judaistik. Die nächstgelegenen Orte, um diese Wissenschaften zu studieren, waren Belgrad und Wien, aber er entschied sich dennoch für die letztere Stadt.

„Nach dem Abschluss der Baufachschule arbeitete ich in einer Baufirma und nach dem Abschluss der juristischen Fakultät als Rechtsanwalt. Da ich Sprachen sehr mag und gerne reise, um Menschen, andere Kulturen und Länder kennenzulernen, ist dies ein ideales Engagement für mich. Von 360 Tagen im Jahr verbringe ich mehr als 200 Tage im Flugzeug. Ich reise immer zu verschiedenen Vorlesungen, Seminaren, Schulungen… Aber ich bereue nichts“, sagte Mesic.

Durch seine Arbeit deckt er eine große Region ab, die sich von der Schweiz bis in die Türkei erstreckt, so dass er sich oft in Tschechien, Italien, Griechenland oder Ungarn aufhielt. Heute ist Mesic Manager in einem großen österreichischen Bauunternehmen und lebt derzeit in Wien.