Küchenmesser-Angriff in Favoriten: Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Am Sonntag am Abend ereignete sich im Wiener Bezirk Favoriten ein beunruhigender Vorfall, bei dem ein 23-jähriger Mann mit einem Küchenmesser einen anderen Mann bedrohte.

Der Vorfall spielte sich gegen 20:15 Uhr in einem Innenhof der Troststraße ab. Augenzeugen berichteten, dass der Verdächtige aggressiv auf das Opfer zuging, welches daraufhin flüchtete. Eine Anwohnerin, die die Szene beobachtete, alarmierte umgehend die Polizei.

Die Polizei traf wenige Minuten nach dem Notruf am Tatort ein, fand den Verdächtigen jedoch nicht sofort. Dank der genauen Beschreibung der Zeugin konnte der Mann kurze Zeit später in der Nähe gefasst werden. Bei seiner Festnahme führte er ein Küchenmesser mit einer 7,5 cm langen Klinge bei sich. Die Polizisten stellten fest, dass der Mann stark alkoholisiert war; ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Motiv unklar

In der ersten Befragung gab der Festgenommene an, das Messer nur zum Kochen mit sich geführt zu haben. Auf die Frage, warum er den Mann bedroht habe, konnte oder wollte er keine konkreten Antworten geben. Bisher ist die Identität des bedrohten Mannes unbekannt, da er vor dem Eintreffen der Polizei vom Tatort floh. Die Ermittlungen konzentrieren sich nun darauf, das Opfer zu identifizieren und weitere Zeugen zu finden, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären.

Der Vorfall hat unter den Anwohnern in Favoriten für Unruhe gesorgt. Obwohl es sich um eine eher ruhige Gegend handelt, zeigt dieser Vorfall, dass auch hier unangenehme Ereignisse nicht auszuschließen sind. Die Polizei appelliert an mögliche weitere Zeugen, sich zu melden, um die Ermittlungen zu unterstützen. Der 23-Jährige befindet sich derweil in polizeilichem Gewahrsam, und es wird geprüft, ob strafrechtliche Maßnahmen eingeleitet werden.