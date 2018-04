Brautpaar serviert Hochzeitsgästen 400 Cheeseburger (FOTOS & VIDEO)

Ein großer Schritt in jeder Beziehung ist die erste Fressorgie bei Mc Donald’s. Das dachte sich auch dieses Paar und teilte diesen Moment mit seinen Hochzeitsgästen.

Die bekannte Fast-Food-Kette dürfte für Nancy und Andrew eine besondere Bedeutung haben. Aus diesem Grund entschieden sie sich auch dazu, ihren Traugästen 400 Cheeseburger von Mc Donald’s zu servieren.

„Wir haben die Idee, die Tanzfläche bei unserer Hochzeit mit Burger zu überschütten, immer geliebt. Und wir wussten auch, dass unsere Familie und Freunde begeistert davon sein werden“, so das Paar.

Sie fügten hinzu, dass jeder die Situation kenne, wenn man nach einer fetten Party und viel Alkohol zum Ausnüchterungsessen zu Mc Donald’s geht. Da ihre Hochzeit auch eine richtig große und flüssige Feier sein sollte, haben Nancy und Andrew schlichtweg mit einem Filialmanager gesprochen und den Deal dingfest gemacht.

So wurden den Gästen, nach einem sechsgängigen Festessen, zu später Stunde hunderte Burger serviert. Alle waren von dieser Idee hellauf begeistert und feierten so auch gleichzeitig das aller erste gemeinsame Essen des Brautpaares. Dieses hat sich nämlich vor sechs Jahren in einer Mc Donald’s Filiale nach einer Party zugetragen.

