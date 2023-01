Bregovic: So schaffte ich es, zwei Menschen umzubringen

In einem der Interviews erzählte Goran Bregovic eine berührende Geschichte aus seinem Leben und enthüllte Details über seine Eltern, ihre Ehe, Scheidung und einen Weinberg, der zwei Menschen das Leben kostete.

„Ich glaube nicht, dass Väter im Leben notwendig sind; es ist nicht bekannt, wofür sie genau nützlich sind … Heute verstehe ich es ein bisschen besser. In meiner Erziehung war der Vater unsichtbar, aber durch die Tatsache, dass er existierte, musste er doch ein Vorbild sein“, begann das Medium Mondo die Geschichte von Bregovic zu erzählen.

Bregovic weist darauf hin, dass sein Vater ein gutes Vorbild war, und erwähnt aber auch, dass er leider Alkoholiker war. „Deshalb hat er sich von seiner Mutter scheiden lassen.“ Daran ist eine große Liebe gescheitert. Ich war zehn Jahre alt, mein jüngerer Bruder war fünf … Wenn die Mutter stirbt, ist das eine große Katastrophe. Weil sie jemand ist, den dir jeden Tag Liebe gibt. Ein Vater vertraut dir seine Gefühle nie so an. Und wenn er stirbt, fängst du tatsächlich an, deine Beziehung zu ihm zu hinterfragen. Je älter ich werde, desto ähnlicher sehe ich meinem Vater… Als er in den Ruhestand ging, kehrte mein Vater in sein Dorf in Zagorje, Sveti Petar Cvrstec, zurück. Die ersten fünf, sechs Jahre wollte er keinen Strom ins Haus haben. Nicht einmal Wasser. Nun, er wollte nicht … Wenn du zu ihm kommst, musst du einfach sprechen – es gibt keinen Fernseher“, sagte Bregovic.

Übrigens, wie er sagt, war in diesem Dorf sein Vater der einzige, der sich den Partisanen anschloss; der Rest gehörte der Heimwehr an. „Meine Mutter hat ihn immer damit aufgezogen, dass er sich den Partisanen angeschlossen hat, weil es dort hübschere Mädls gab. Der Dorfpfarrer forderte ihn scherzhaft auf, das Dorf nicht zu verlassen, bei ihnen zu bleiben und zu sterben, weil sie keine Partisanen auf dem Friedhof hätten. Sein Haus lag etwas außerhalb des Dorfes, in einem Wald. Ich erinnere mich, dass ich einmal, als ich von einer Tour zurückkehrte, plötzlich bei ihm vorbeischaute; Ich konnte mich nicht einmal anmelden, weil er kein Telefon hatte. Es war bereits dunkel. Ich ging hinüber und schaute durch das Fenster. Mein Vater saß am Tisch, schaltete das Radio ein und sang. Manchmal spielte er mit seinen Bauern auch Geige … Ich denke oft, dass ich auch so werde. Das kann ich mir vorstellen…“, sagte Bregovic, wie Mondo berichtete.

Er sagte, wenn er an seinen Vater denkt, wird ihm klar, dass ihm eines gefallen würde. „Ich würde gerne so sterben wie er.“ Er ging glücklich, leicht. Er erfüllte somit den Wunsch des Priesters… In diesem Dorf Sv. Petar Cvrstec bei Krizevci habe ich einen Weinberg geerbt … Als mein Vater starb, einigte ich mich mit meinem Cousin darauf, mich um den Weinberg zu kümmern. Ich wollte wegen meines Vaters weitermachen. Der Cousin fing an zu arbeiten und schickte mir Grasevina, den Rest behielt er für sich, so war die Abmachung. Nach einem halben Jahr rief er mich an und sagte, er könne nicht weitermachen. Seine Frau hat versucht, sich umzubringen. Sie hat sich unter einen Zug geworfen. Ich ging ins Dorf, um sie zu sehen. Der Zug hat ihr den Arm abgerissen…“, erinnerte sich Bregovic.

Er fügte hinzu, dass er als ehemaliger Philosophiestudent – ​​fast schon Professor – angefangen habe, mit dieser Frau über den Sinn des Lebens zu diskutieren. „Ich habe über die Kinder gesprochen, über die Familie … All das … Sie sagte nur, dass sie jeden Morgen um vier Uhr aufwache und bis abends arbeite, deswegen schaffe sie nichts. Das war alles, was sie sagte. Und was willst du dann jemandem sagen, der dir so etwas sagt? Ich ging weg. Mein Cousin teilte mir bald mit, dass es seiner Frau beim nächsten Versuch gelang, sich umzubringen. Sie hat sich erhängt. Es machte keinen Sinn mehr, ihn zu bitten, sich um meinen Weinberg zu kümmern. Ich fand einen anderen, aber nach einem halben Jahr bekam er Kehlkopfkrebs und starb. Nun, dann habe ich mich hingesetzt und nachgedacht: Das ganze Dorf hat zwanzig Häuser, und wegen dieses Weinbergs habe ich es geschafft, zwei Menschen in weniger als zwei Jahren „umzubringen“. Es ist besser, alles ruhen zu lassen. Ich werde mich selbst darum kümmern, wenn ich in Pension bin“, sagte Bregovic damals, berichtet Mondo.

Er sagte, er könne sich vorstellen, in dieses Dorf zurückzukehren. „Könnte ich, ja … Hier in Belgrad bin ich ähnlich organisiert: Ich habe meinen Garten, meine grünen Bohnen, Tomaten, Karotten … kurz gesagt – ich bin fast ein landwirtschaftlicher Produzent!“

Und die Mutter?

„Meine Mutter ist früher gestorben, als ich in der Armee war. Sie kam auch aus Kroatien, aus Virovitica. Ihre Familie Perisic stammt ursprünglich aus dem Dorf Kazanci an der Grenze zwischen Montenegro und Herzegowina. Mein Großvater stammte aus Thessaloniki und erhielt nach dem Ersten Weltkrieg als Belohnung ein Stück Land in Slawonien. Als der Zweite Weltkrieg begann, schloss sich mein Großvater den Partisanen an, und meine Großmutter, zwei Onkel, meine Tante und meine Mutter wurden nach Jasenovac gebracht, wo sie vor den Toren des Lagers gegen einige gefangene Deutsche ausgetauscht wurden. Dann kamen sie in Serbien an und meine Großmutter ernährte die Kinder während des gesamten Krieges, indem sie Tabak aus Herzegowina schmuggelte. Sie sprang immer aus dem Zug, bevor sie den Belgrader Bahnhof betrat“, erklärte Bregovic.

Er erinnerte sich auch an die Geschichte, wie sich seine Eltern kennengelernt hatten. „Nach dem Krieg blieb mein Vater auf der Militärschule, in der Armee; so trafen sie sich in Virovitica. Später bekam mein Vater seine erste Stelle in Sarajevo, an einer Militärschule, wo er Ballistik unterrichtete. Als sie sich scheiden ließen, zog er zu meinem jüngeren Bruder nach Livno, er war dort Kasernenkommandant. Nach der Scheidung blieb ich bei meiner Mutter in Sarajevo, obwohl ich jeden Sommer zu meinem Vater und meinem Bruder nach Livno fuhr. Später zog mein Bruder zu mir nach Sarajewo, er studierte dort… Und meine Mutter half mit Dingen, die andere Mütter vielleicht nicht taten, so kaufte sie mir meine erste Gitarre. Obwohl wir bescheiden lebten, hatte meine Mutter große Vorbilder: Zum Beispiel mochte sie immer die Art und Weise, wie Jovanka Broz sich kleidete und sie trug den gleichen Dutt wie sie“, beschrieb Bregovic.