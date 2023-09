Brite besiegt Alkoholsucht und inspiriert Tausende

Der 44-jährige Brite Graham Todd hat sich dazu entschlossen, dem Alkohol den Rücken zu kehren. Ausgelöst wurde diese Entscheidung durch schockierende Fotos von ihm, die ihn betrunken und ohnmächtig auf einem Parkplatz zeigen. Seine Geschichte ist eine von Transformation und Überwindung, die als Inspiration für andere dienen kann.

„Ich war bei einer Geschäftsveranstaltung und ich sah die Fotos davon. Ich sah schrecklich aus“, äußerte Graham Todd gegenüber dem Daily Star. Er gab zu, dass er Angst hatte, in einen Autounfall verwickelt zu werden oder jemanden wegen des Trinkens zu töten.

Jedes Wochenende pflegte er, mit Freunden Bier zu genießen, wobei die Zahl der Krüge bisweilen 30 erreichen konnte. Als er jedoch Fotos von sich betrachtete, war er tief erschüttert. „Der Alkohol hat mich schleichend verändert. Mir war nicht bewusst, wie sehr ich mich verändert hatte. Es war ein schleichender Abstieg, und mir ist klar geworden, dass der Weg der Besserung ebenso lang sein wird“, reflektierte er.

Graham entschied sich, sein Leben umzukrempeln. Er geht jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio, bereitet seine Mahlzeiten selbst zu, trinkt viel Wasser und nimmt die notwendigen Vitamine. „Ich kann sagen, dass Fitness meine neue Sucht ist, und ich kann mich nicht erinnern, wann ich so gut ausgesehen habe“, gestand Graham und zeigte sich überrascht, wenn er alte Fotos sieht und nicht glauben kann, dass er das wirklich ist.

Besserer Mensch

Graham teilt seine Erfahrungen auf sozialen Plattformen, und die häufigste Frage, die ihm gestellt wird, dreht sich darum, wie es ist, in einer trinkenden Gesellschaft nüchtern zu bleiben. „Alkohol lockert uns auf, erleichtert den Umgang mit anderen, nimmt Ängste und Sorgen. All das nüchtern zu erleben, ist eine echte Herausforderung. Trotz einiger Vorteile überwiegen die negativen Aspekte“, räumte er ein. Dabei betonte er, dass er ohne Alkohol ein besserer Mensch, Partner in Liebe und Geschäft ist.

„Ich möchte anderen Menschen helfen und es besteht absolut keine Chance, dass ich aufgeben würde“, schloss er.